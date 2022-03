Rusland wil alternatief voor Paralympische Spelen organiseren

Na de inval van Rusland in Oekraïne had het IPC woensdag de paralympiërs van Rusland en Wit-Rusland startrecht gegeven in Peking. Zij zouden mogen aantreden onder neutrale vlag en daarnaast zouden in de medaillespiegel de prestaties van beide landen niet opgenomen worden. Maar het IPC besliste minder dan 24 uur later de Russische en Wit-Russische paralympiërs toch uit te sluiten, nadat andere delegaties ermee gedreigd hadden niet te zullen deelnemen.

Rusland wil met een eigen evenement ervoor zorgen dat de Russische paralympiërs toch het resultaat van hun jarenlange voorbereiding kunnen tonen. Het evenement zou plaatsvinden in Khanty-Mansiysk. Net zoals op de Paralympische Spelen zullen medailles uitgedeeld worden en records als officieel beschouwd worden, zo klinkt het. Volgens Chernishenko kunnen de medaillewinnaars rekenen op de oorspronkelijk voorziene premies. Goud levert ongeveer een bedrag van 38.000 euro op.