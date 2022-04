Rusland voert dreigement uit en stopt met gasleveringen aan Polen en Bulgarije: dit is wat we weten

Wat is er aan de hand?

Rond 16 uur gisterennamiddag kwam er in Polen plots geen gas meer binnen via de Yamal-gasleiding, die uit Rusland komt. Aanvankelijk was het onduidelijk waarom de gastoevoer stokte, maar aan het begin van de avond maakte het Poolse gasbedrijf PGNiG bekend dat de afsluiting bewust was gebeurd door Gazprom, het Russische staatsgasbedrijf.

Het Bulgaarse staatsgasbedrijf Bulgargaz kreeg enkele uren later eveneens een bericht uit Rusland dat er vanaf 8 uur vanmorgen geen gas meer door de pijpleiding zou stromen.

Vanmorgen werd dat dreigement ook uitgevoerd: Gazprom liet enkele minuten na 8 uur weten dat de gasleveringen naar Polen en Bulgarije zoals aangekondigd zijn gestopt. Als beide landen zouden proberen gas af te tappen van de leidingen die door hun grondgebied naar de rest van Europa lopen, zal ook die transit worden stopgezet, dreigt Gazprom nog.

Waarom is de levering stopgezet?

Rusland kondigde vorige maand aan dat “onvriendelijke landen” hun gasrekening in roebels moesten gaan betalen. Tot die landen behoren alle lidstaten van de Europese Unie. Rusland slaat daarmee terug voor de westerse sancties naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Tegelijkertijd probeert Rusland een wig te drijven tussen de Europese landen die grotendeels afhankelijk zijn van Russisch gas, dat voor de oorlog goed was voor 40 procent van de Europese gasbehoefte.

Vrijdag verliep het officieuze ultimatum dat Moskou eind maart had gesteld. De stopzetting van vandaag lijkt de eerste echte 'strafmaatregel’.

Beeld REUTERS

Wat is het gevolg voor Polen en Bulgarije?

Zowel Polen als Bulgarije zeggen genoeg gas te hebben en consumenten en bedrijven zullen voorlopig niet worden gevraagd om minder gas te gebruiken. Bulgarije laat ook weten dat het Gazprom altijd tijdig heeft betaald voor Russisch gas en dat Gazprom het contract dus breekt. Het Poolse gasbedrijf PGNiG spreekt eveneens van contractbreuk door Gazprom en zegt met een schadeclaim te komen.

Pools minister voor Energiezekerheid Pjotr Naimski zegt dat het contract met Gazprom eind dit jaar toch al zou aflopen en dat het land al voorbereidingen heeft getroffen om het zonder Russisch gas te stellen. De gasvoorraden zijn voor 75 procent gevuld, waardoor er naar verwachting geen acute tekorten zullen ontstaan. Het invallende voorjaar helpt ook mee, doordat woningen en kantoren in Polen nu minder gas nodig hebben voor verwarming.

Wat zijn de gevolgen voor Europa?

Voorlopig blijven de gevolgen voor de rest van Europa nog beperkter dan in Polen en Bulgarije. Ook voor België zijn er voorlopig geen gevolgen.

Russisch gas komt via verschillende pijpleidingen Europa binnen. De Yamal-gasleiding die nu wordt stilgelegd is ook verbonden met Duitsland. Ongeveer 15 procent van het aardgas uit Rusland komt via deze verbinding naar Europa.

Behalve de leidingen die Polen en Bulgarije binnenkomen is er ook een gasleiding die via Slowakije naar West-Europa loopt. Daarnaast is er de Nord Stream-leiding waarmee gas onder de Oostzee door rechtstreeks naar Duitsland wordt vervoerd. Dat land laat weten de gasstromen nauwlettend in de gaten te houden. Volgens netwerktoezichthouder Bundesnetzagentur komt er nog voldoende gas Duitsland binnen.

Is er een impact op de prijs?

Nadat Poolse media als eerste berichtten over het stopzetten van de gastoevoer ging de gasprijs op de toonaangevende beurs in Amsterdam scherp omhoog en steeg tot 17 procent. Uiteindelijk was de gasprijs bij het slot van de markt 6,6 procent hoger tot 99 euro per megawattuur. Maar toen hadden Polen en Bulgarije nog niet officieel bevestigd dat Rusland de gaskraan dicht zou draaien. Het is afwachten hoe de prijs vandaag zal evolueren.

Hoe reageert Oekraïne?

Andri Jermak, een hoge adviseur van de Oekraïense president Zelensky, stelt dat Rusland Europa begint te “chanteren vanwege onwil om voor gas in roebels te betalen”. Rusland probeert hiermee volgens Jermak “de eenheid van onze bondgenoten te verdelen”. Het land bewijst hiermee bovendien “dat ook energiebronnen een wapen voor hen zijn”, aldus Jermak. Jermak roept Europa op om in reactie op het Russische besluit een volledig embargo op Russische energiebronnen in te voeren, “zodat de Russen hun energiewapens worden ontnomen”.