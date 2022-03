▶ Rusland toont zelf beelden van aanval op winkelcentrum in Kiev en noemt het een ‘wapendepot’

Video. Bekijk hoe de Russen de aanval op het winkelcentrum rechtvaardigen:

“Een reeks meervoudige raketwerpers en een opslagplaats voor munitie werden in de nacht van 21 maart met hoge-precisie langeafstandswapens door Russische troepen verwoest in een ongebruikt winkelcentrum”, meldt het Russische ministerie van Defensie in een briefing over het offensief in Oekraïne.

Dat het winkelcentrum ongebruikt was, lijkt een valse claim te zijn. Eerder op de dag meldde de burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, dat een bombardement op een winkelcentrum het leven heeft gekost aan minstens acht mensen. Volgens de burgemeester zijn ook twee woongebouwen, twee scholen en twee crèches nabij het winkelcentrum beschadigd geraakt.

Na het bombardement kondigde Klitsjko een uitgaansverbod aan in de hoofdstad. Het verbod ging gisteren om 20 uur lokale tijd in en geldt tot morgenochtend 7 uur lokale tijd. Winkels, apothekers en tankstations blijven vandaag dicht. “Ik vraag iedereen om thuis te blijven of in schuilplaatsen te gaan op het ogenblik dat de sirenes klinken”, aldus Klitsjko.

Bekijk hier nog eens de harde beelden van de ravage achteraf: