Rusland stuurt ‘supertank’ naar Oekraïne, nu is het wachten op een aanval van een kamikazedrone

Het Oekraïense en Russische leger wapenen zich steeds meer tegen het groeiende gevaar van kamikazedrones. Stalen netten en hekken moeten inslagen voorkomen. Ook Ruslands modernste tank, de T-14 Armata, moet vrezen voor een aanval van de drones.

De ‘bepantserde parel van Rusland’, zo wordt de modernste tank in het Russische arsenaal genoemd in Moskou. Zo’n drie maanden nadat de Britse inlichtingendiensten waarschuwden dat de T-14 Armata zijn opwachting zou maken op het slagveld, is de hightechtank aangekomen in het oosten van Oekraïne. Tenminste, dat beweren bronnen in Rusland sinds dinsdag.

De Armata zou volgens het Russische persbureau Ria Novosti al zijn begonnen met het beschieten van Oekraïense stellingen. De inzet is echter nog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. De ‘supertank’, opvolger van de T-90, wordt al jaren de hemel in geprezen door de Russische wapenfabrikanten. Hij zou sneller en technologisch beter zijn dan de westerse concurrenten, zoals de Amerikaanse Abrams en de Duitse Leopard die nu aan Oekraïne worden geleverd.

Ook zou de Armata meer bestand zijn tegen inslagen van de Javelin, de Amerikaanse antitankraket waarmee veel Russische tanks in Oekraïne zijn vernietigd. Maar dat Moskou doodsbang is dat ook de Armata’s hetzelfde lot zullen ondergaan als de 1.800 tot 3.500 Russische tanks die in Oekraïne zouden zijn vernietigd, bewijzen de voorzorgsmaatregelen.

Zo wordt de op papier geavanceerde tank, waarvan er maar tientallen zijn afgeleverd, voorlopig angstvallig weggehouden van aanvalsoperaties. Ook zijn de zijkanten voorzien van extra bepantsering, om een Oekraïense aanval met een antitankraket te weerstaan.

Video of a Russian tank in Marinka struck by a Ukrainian FPV loitering munition with what appears to be a PG-7 warhead that avoids the roof screen. https://t.co/Ak7bkAK4yR pic.twitter.com/MTehHF0UL0 — Rob Lee (@RALee85) 17 april 2023

Groter gevaar

Moskou moet echter vrezen dat de Armata, die nog niet massaal in productie is genomen, nu ook snel het doelwit zal worden van een ander, steeds groter gevaar: de kamikazedrone. Oekraïne gebruikte in het eerste jaar van de oorlog vooral westerse militaire ‘zelfmoorddrones’, voorzien van een explosief, om in te slaan op Russisch materieel.

Deze werden door een militair met een tablet bestuurd en afgestuurd op een tank, pantserwagen of houwitser. Ook worden volop hobbydrones gebruikt, onder andere om granaten in openingen in tanks te krijgen. Maar de laatste maanden duiken steeds meer beelden op van aanvallen met drones die van enkele kilometers afstand worden bestuurd door Oekraïense militairen met een videobril op.

Door deze ‘first person view’-technologie (FPV), wereldwijd populair bij bestuurders van onder andere speelgoeddrones en racewagens, kunnen kijkers van de videobeelden tot het moment van de inslag de aanval meemaken. Aan de zijkant van het beeld zijn nog net de propellers van de drone te zien. Het Oekraïense leger publiceert op sociale media aan de lopende band video’s van drones die inslaan op Russische soldaten in loopgraven, op een rijdende vrachtwagen, op bewakingscamera’s bij een dam en op tanks, pantserwagens en rivierboten.

Vernedering

Zo kan secondenlang worden gevolgd hoe kamikazedrones op twee T-72-tanks afkoersen die door een kapotgeschoten dorp rijden. De tankbemanningen hebben een veiligheidsscherm op de tank gemonteerd om granaten tegen te houden die door drones van korte hoogte worden afgeworpen. Maar bij een van de tanks slaagt de FPV-drone erin om onder het scherm te komen, waarna de ontploffing volgt.

Het Russische opperbevel moet nu vrezen dat de Oekraïense dronebestuurders snel op zoek zullen gaan naar een Armata om Moskou te vernederen. De Britse spionagediensten waarschuwden in januari al dat aan de inzet van de Armata in Oekraïne “grote risico’s” waren verbonden.

Aan de ontwikkeling van de tank wordt al elf jaar gewerkt en het project wordt sindsdien geplaagd door technische problemen. Grote vraag is of de Armata zich kan meten met de westerse tegenhangers en zelfs beter is. “Als Rusland de T-14 inzet, zal het voornamelijk voor propagandadoeleinden zijn”, concludeerden de Britten over de inzet in Oekraïne. “Commandanten zullen het voertuig waarschijnlijk niet vertrouwen in gevechten.”

Marinka continues to be an incredibly hazardous area for Russian armor, seen here, a Ukrainian FPV loitering munition targets a Russian T-72B3. pic.twitter.com/1Yf3kThacN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 22 april 2023

Stalen netten

De inzet van kamikazedrones ontwikkelt zich zo snel in de oorlog, dat het Amerikaanse leger met grote belangstelling bekijkt hoe beide partijen te werk gaan. Want ook de Oekraïense eenheden moeten dagelijks vrezen het doelwit te worden van kamikazedrones. Rusland zet volop de eigen Lancet-kamikazedrone in om vooral de westerse houwitsers en Himars-raketsystemen te vernietigen, die met dodelijke precisie Russische posities bestoken. De Lancet is uitgegroeid tot een van de effectiefste moderne wapens van de Russen.

Moskou claimde eerder deze maand dat 45 procent van de artillerie die door het Westen is geleverd, is vernietigd bij aanvallen met de Lancet. Video’s tonen inderdaad aan dat onder andere Amerikaanse M777-houwitsers worden vernietigd bij Russische droneaanvallen, maar hoeveel er precies verloren zijn gegaan is onduidelijk.

Overal in het strijdgebied is nu te zien hoe de Oekraïners proberen de Russische kamikazedrones tegen te houden. Zo worden er stalen netten geplaatst rond de kostbare houwitsers, om de schade van een inslag zo veel mogelijk te beperken. Dat de netten effectief zijn, bleek in januari, toen een Poolse Krab-houwitser een aanval overleefde. De Lancet-drone sloeg stuk op het net, dat als een kooi om de houwitser was geplaatst, en explodeerde niet. Een deel van de drone belandde wel in de kooi.