Rusland opent aanval op staalfabriek Marioepol – maar boekt verder weinig vooruitgang

Eerder zei president Poetin dat Rusland het complex niet zou bestormen. Volgens Poetin hebben zijn troepen de stad Marioepol na drie maanden vrijwel onafgebroken gevechten geheel ingenomen, op de staalfabriek na. Door het complex hermetisch te blokkeren, leek Rusland in te zetten op de overgave van de Oekraïense militairen. Dat is minder risicovol dan te proberen het fabrieksterrein te veroveren om met gevechten van man tot man.

Volgens een adviseur van de Oekraïense regering waagden de Russen zaterdag echter toch een nieuwe poging de fabriek in te nemen met een bestorming, gecombineerd met luchtsteun. In het reusachtige complex van Azovstal zitten zo’n 2.000 Oekraïense soldaten verschanst, die vanuit daar tegenaanvallen op de Russische troepen proberen uit te voeren. Ze zouden ‘s nachts met een helikopter van nieuwe wapens en munitie worden voorzien.

Ook zouden er volgens de Oekraïense autoriteiten meer dan duizend burgers in de catacomben van de staalfabriek schuilen. Sommigen zitten al twee maanden vast in ondergrondse tunnels, aldus een video die het Azov-bataljon zaterdag vrijgaf. De inhoud van de video, die enkele tientallen vrouwen en kinderen toonde, kan niet onafhankelijk worden gecontroleerd.

Toegangspoort tot de Krim

Voor de Russen is de verovering van Marioepol van cruciaal belang als toegangspoort tot de Krim. Als Marioepol valt, hebben de Russen een landcorridor die de door pro-Russische separatisten gecontroleerde gebieden Loehansk en Donetsk met de Krim verbinden, waarmee de controle over de volledige Oekraïense kust aan de Zee van Azov in Russische handen is.

Of eerder beloofde humanitaire corridors zaterdag daadwerkelijk een uitweg boden voor de naar schatting 100.000 burgers die elders in de vrijwel geheel verwoeste stad bivakkeren, is niet bekend. De strijd om Marioepol, voor de oorlog een industriestad met een bevolking van 430.000 mensen, heeft tot dusver zeker 20.000 burgers het leven gekost, aldus Oekraïense autoriteiten. Vrijdag werd opnieuw een massagraf ontdekt op satellietbeelden, dat groot genoeg is voor 1.000 lijken. Donderdag werd een massagraf op satellietfoto's gezien dat plaats zou bieden aan 9.000 lichamen.

Zware gevechten rondom Charkiv

Het Russische offensief richt zich op dit moment op de Donbas-regio in het oosten, waar zaterdag vanuit vrijwel alle steden beschietingen werden gemeld. Een deel van de Russische elitetroepen die vochten in Marioepol, zou inmiddels naar andere linies van het oostelijk front zijn overgeplaatst. Rond de stad Charkiv werd zwaar gevochten bij een poging van het Oekraïense leger om terrein te winnen in de dorpen rond de door Russische troepen gedeeltelijk omsingelde stad. Daarbij vielen volgens de regionale gouverneur twee doden en 19 gewonden aan Oekraïense zijde. Ook de infrastructuur van de zuidelijke zeehaven Odessa werd bestookt met raketten, aldus het stadsbestuur.

In en rond Lviv, een stad in het westen die tot dusver het ergste oorlogsgeweld is bespaard, heeft de overheid een avondklok tot ’s ochtends vijf uur afgekondigd die de bevolking op de nacht dat orthodox Pasen wordt gevierd, veiligheidshalve binnenhoudt. De kerken zullen als alternatief speciale ochtenddiensten houden.