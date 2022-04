Rusland noemt fatale raketaanval op Kiev ‘nauwkeurig’, Oekraïne en VN boos en geschokt

De raketaanval wordt gezien als een klap in het gezicht van de Verenigde Naties en vooral van secretaris-generaal António Guterres, die een uur tevoren in Kiev een gesprek had gehad met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die laatste reageerde woedend, en noemde de aanval een vernedering van de VN door Rusland: “Het zegt veel over de houding ten aanzien van wereldorganisaties.”

Ook Guterres toonde zich geschokt. Hij had dinsdag nog in Moskou een gesprek gevoerd met Vladimir Poetin en had deze raketaanval kennelijk niet verwacht. Guterres: “Ik ben niet zozeer geschokt omdat ik nu hier ben, maar omdat Kiev een heilige stad is, zowel voor Oekraïners als voor Russen.” Hij noemde de hele oorlog ‘een absurditeit in deze 21ste eeuw’.

Bij de aanval viel één dode en raakten zeker tien mensen gewond. Vrijdag werd het lichaam van Vera Giritsj onder het puin vandaan gehaald: een journalist van Radio Free Europe die in de flat woonde.

Marioepol

Een van de zaken die Guterres deze week tijdens zijn bezoeken aan Moskou en Kiev had willen regelen, was de evacuatie van burgers uit Marioepol, en dan vooral uit het Azovstalcomplex. In dat immense fabriekscomplex houdt een laatste groep Oekraïense strijders stand tegen de Russische troepen. Ook zouden er zich nog zo’n duizend burgers schuilhouden in de tunnels en kelders onder het complex.

Vooral die burgers hoopte Guterres te evacueren. Dat zou vrijdag al kunnen gebeuren, laat persbureau AP anonieme bronnen uit ‘het kantoor van Zelensky’ zeggen. Daarover zouden “onderhandelingen gaande zijn met bemiddeling door de VN”, die ook een rol bij de uiteindelijke evacuatie zouden spelen.

De Russische houding gaf vrijdag echter opnieuw weinig hoop. Bombardementen en beschietingen van het complex gingen onverminderd door, en ook de raketaanval tijdens Guterres’ bezoek toonde dat Rusland weinig ontzag heeft voor de VN.

De raketaanval volgde enkele uren nadat de Amerikaanse president Joe Biden het Congres had gevraagd om 33 miljard dollar (31 miljard euro) aan extra militaire en economische steun voor Oekraïne. De Russische raketaanval zou een vergelding kunnen zijn voor deze omvangrijke Amerikaanse hulp.