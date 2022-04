Rusland neemt wraak voor haar gezonken kruiser: raketaanvallen in heel Oekraïne, ‘Marioepol veroverd’

Vijf raketten werden afgevuurd op de stad Lviv, niet ver van de Poolse grens. Zeker zeven mensen zouden daarbij zijn omgekomen. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten, net als Dnipropetrovsk. Een barrage van – volgens Rusland – ruim driehonderd beschietingen op zondag lijkt een opmaat naar een aanstaande Russische opmars in het zuidoosten van Oekraïne. Volgens de Russen werden bij de aanval vier wapendepots vernietigd. Er zouden ook drie vliegtuigen en elf drones zijn neergeschoten. Niets daarvan kon geverifieerd worden.

De enige echte overwinning die Rusland in lange tijd kan melden is de inname van Marioepol, ooit een stad met 450.000 inwoners. Zondag meldden Russische troepen de havenstad – na een beleg van zes weken – zo goed als helemaal te hebben veroverd. Een kleine groep van allerlaatste Oekraïense verdedigers had zich nog verschanst in het gigantische complex van de Azovstal-staalfabrieken. Ze negeerden het Russische ultimatum om zich voor zondag 12.00 uur Belgische tijd over te geven en zeiden tot de laatste man te zullen doorvechten.

De strijd om Marioepol hield wekenlang een aanzienlijk deel van de Russische legermacht in Oekraïne bezig. Die troepen kunnen nu elders worden ingezet, waardoor de Russische strijd in het zuidoosten van Oekraïne mogelijk een nieuwe impuls krijgt. Door de verovering van Marioepol heeft Rusland nu ook de totale zeggenschap over de Zee van Azov en beschikt het over een open landverbinding tussen de Krim en het pro-Russische oosten van Oekraïne. Het Oekraïense leger berichtte maandagavond alvast over verhevigde Russische troepenbewegingen in de buurt van de steden Charkiv en Donetsk.

NAVO

Ondertussen blijft ook de propaganda-oorlog in volle hevigheid woeden. Russisch president Vladimir Poetin kende dit weekend de 64ste gemotoriseerde fuseliersbrigade een onderscheiding toe. Die bewuste brigade zou volgens de Oekraïense autoriteiten mee verantwoordelijk zijn voor de wreedheden in Boetsja, nabij de hoofdstad Kiev. Daar werden na de terugtrekking van de Russische strijdkrachten op 30 maart honderden lichamen van burgers op straat aangetroffen.

Dat belette Poetin niet om de strijdkrachten de eretitel van ‘garde’ te geven wegens de “heldhaftigheid, doorzettingsvermogen, vastberadenheid en moed” die ze tijdens de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne hebben getoond. Volgens het Kremlin heeft de brigade niks te maken met het bloedbad in Boetsja, dat volgens de Russen in scène is gezet door Oekraïne.

Poetin probeerde de voorbije dagen ook de economische zorgen bij zijn bevolking weg te nemen. In een televisietoespraak liet hij weten dat ondanks de westerse sancties de economische situatie van Rusland is gestabiliseerd. Niettemin swingt de Russische inflatie momenteel de pan uit. In een poging de gevolgen te temperen kondigde Poetin aan dat de weddes van ambtenaren, de pensioenen en de sociale uitkeringen verhoogd worden.

Maar de lange duur van de oorlog en de ondergang van de Moskva-kruiser hebben gaten geslagen in de propaganda. Het officiële verhaal over de ‘denazificering van Oekraïne’ kan de slepende oorlog niet meer verklaren. Steeds vaker wordt daarom nu ook de NAVO genoemd om de tegenslagen uit te leggen. Sergej Markov, politiek commentator in Moskou en oud-adviseur van Poetin, wijt de ondergang van de Moskva bijvoorbeeld aan een NAVO-raket, die in januari aan Oekraïne zou zijn geleverd.

In het populaire praatprogramma van tv-figuur Vladimir Solovjov op Russia 1 barstte Margarita Simonjan, hoofdredacteur van de propagandazender RT, uit in een tirade toen iemand zich afvroeg waarom Rusland nog altijd niet had gewonnen: “Dit is niet gewoon maar een oorlog tegen Oekraïne, maar tegen de NAVO… Dit is niet Oekraïne, dit is de NAVO. Al hun macht wordt tegen ons ingezet, al hun wapens, al hun middelen, al hun trainers, hun huurlingen. Wij zijn in oorlog tegen dat allemaal.”

Britten

De Russische troepen hebben in Marioepol nog een publicitair succesje geboekt: ze hebben een Britse militair gevangengenomen die meevocht aan Oekraïense kant. De Brit, Shaun Pinner (48), werd getoond op de televisie. Hij zei dat hij vijf tot zes weken had gevochten in Marioepol en nu was overgebracht naar het pro-Russische Donbas-gebied. Eerder had een andere Britse militair, Aiden Aislin (28), zich aan de Russen overgegeven, toen zijn bataljon geen munitie meer had.

Sinner en Aislin vroegen op tv om te worden geruild tegen de oligarch en pro-Russische Oekraïense politicus Viktor Medvedtsjoek. Hij is behalve pro-Russisch ook een persoonlijke vriend van Poetin – hij is onder meer peetvader van een van Poetins dochters.

Medvedtsjoek stond ten tijde van de Russische inval onder huisarrest. Hij ontsnapte, maar vorige week spoorde de Oekraïense geheime dienst hem op en nam hem in een “snelle, speciale operatie” gevangen. Een poging hem te ruilen tegen gevangengenomen Oekraïense troepen stuitte op een Russische weigering.