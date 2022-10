Rusland lijkt zich in te graven in Cherson, Oekraïne maakt zich op voor zware slag

Rusland verplaatst nieuwe eenheden naar Cherson en versterkt zijn posities, stelt Oekraïne. Deze voorbereidingen tonen volgens Kiev aan dat het Russische leger de havenstad wil verdedigen en niet van plan is zich terug te trekken.

Kiev zegt dat het zich niet in de luren laat leggen door berichten van de afgelopen week dat Moskou een slag om Cherson uit de weg zou willen gaan. Zo zouden eenheden in het noordwesten van de provincie zich terugtrekken voor het oprukkende Oekraïense leger, dat al weken in het offensief is. Ook evacueren de Russen tienduizenden inwoners uit de stad.

De baas van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, generaal-majoor Kyrylo Boedanov, zegt dat alles erop wijst dat het Russische leger zich erop voorbereidt om een aanval op de stad af te slaan. “Ze creëren de illusie dat alles verloren is”, aldus Boedanov tegen de Oekraïense krant Ukrainska Pravda over het beeld dat de Russen willen ophouden. “Maar tegelijkertijd brengen ze nieuwe militaire eenheden binnen en bereiden ze zich erop voor om de straten van Cherson te verdedigen.”

Sinds de nieuwe Russische bevelhebber van de invasiemacht, generaal Sergej Soerovikin, vorige week openlijk toegaf dat de militaire situatie in Cherson “moeilijk” was, werd er gespeculeerd dat Moskou de stad wil opgeven. Dat zou een enorme vernedering zijn voor het Kremlin. Cherson is de enige grote stad die door de Russen wordt bezet.

Onbegaanbaar maken

Ook de grootscheepse evacuatie van de bevolking en de Oekraïense beschuldiging dat de Russen explosieven hebben geplaatst bij de Nova Kachovka-dam, ten noordoosten van Cherson, leken in lijn met de berichten over een mogelijke Russische terugtrekking richting de oostelijke oever van de Dnipro.

“Het duidt er waarschijnlijk op dat de Russische autoriteiten een belangrijke terugtrekking serieus overwegen”, concludeerde de Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War naar aanleiding van de opvallende woorden van Soerovikin.

Volgens spionnenchef Boedanov blijkt uit informatie van zijn dienst dat het Russische leger nog niet genoeg explosieven bij de Nova Kachovka-dam heeft gelegd om die helemaal op te blazen. Met de hoeveelheid die is geplaatst, zou alleen de weg bij de dam onbegaanbaar gemaakt kunnen worden voor de Oekraïners als de Russen zich zouden terugtrekken. De dam ligt op zo’n zeventig kilometer van Cherson.

Moeilijke operatie

De strijd bij de dam gaat onverminderd door. Op een video die maandag op sociale media werd geplaatst, is te zien hoe Russische eenheden bij een nabijgelegen fabriek worden bestookt door de Oekraïense artillerie. Het ging mogelijk om een aanval met Amerikaanse Himars-raketten. Het Oekraïense leger heeft deze zeer trefzekere raketten de afgelopen maanden met groot succes gebruikt om op te rukken richting Cherson.

Als Soerovikin en het Russische opperbevel toch besluiten tot een terugtocht over de Dnipro, eventueel na zware gevechten in de stad, dan wordt een ordelijke terugtrekking over de rivier nog een moeilijke operatie. In en rond de stad bevinden zich zo’n 20.000 tot 30.000 Russische soldaten. Het zal niet meevallen om deze legermacht plus materieel ongeschonden over de rivier te krijgen, die naar schatting een kilometer breed is. Alle belangrijke bruggen over de Dnipro zijn door het Oekraïense leger met Himars-raketten onbegaanbaar gemaakt.

Een terugtrekking uit Cherson kan alleen via een tijdelijke brug die sinds vorige week naast de beschadigde Antonovsky-brug ligt, en met veerponten. Het Britse ministerie van Defensie meldde zaterdag ook dat de Russen diverse oversteekplaatsen blijven versterken om een aftocht over de rivier mogelijk te maken.

Looks like the Russians finished creating a barge bridge over the #Dnipro near #Kherson in the past 24 hours. Imagery from Oct 18 show a barge pushing the last parts into place at 0814 UTC. This allows Russia to resupply faster or to evacuate quickly. It's also an easy target.🤔 pic.twitter.com/MKbRu1RzPV — Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) 19 oktober 2022

Belangrijk doelwit

Dat voor de aanleg van de tijdelijke brug civiele duwbakken moesten worden gebruikt, is volgens de Britten de zoveelste aanwijzing dat het Russische leger ook op dit gebied veel materieel en expertise is kwijtgeraakt, zoals pontonbruggen, in de acht maanden die de oorlog nu duurt. “Rusland heeft sinds de invasie grote hoeveelheden militair materieel om rivieren over te steken en veel genie-personeel verloren”, aldus het ministerie, dat zich baseert op informatie van de Britse inlichtingendiensten.

De tijdelijke brug is een belangrijk doelwit van Oekraïne, maar Kiev heeft hem nog niet op grote schaal bestookt. Vorige week werd een luchtaanval gemeld, maar daarbij is de brug niet onherstelbaar beschadigd. Dit duidt erop dat de Oekraïners de Russen nog een vluchtroute willen bieden, mocht Moskou toch tot terugtrekking besluiten.

