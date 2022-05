Belangrijk nieuws Oorlog in oekraïne

Rusland lanceert nieuwe aanval op staalfabriek Marioepol na ‘misbruik van staakt-het-vuren door Oekraïners’

Russische troepen en pro-Russische separatisten zijn de staalfabriek in Marioepol opnieuw aan het beschieten na een kortstondig staakt-het-vuren om burgers te evacueren. Beeld REUTERS

Rusland is weer begonnen met het bombarderen van de staalfabriek in Marioepol. Volgens Moskou hebben Oekraïense militairen in de fabriek het tijdelijke staakt-het-vuren misbruikt om nieuwe posities in te nemen. De Azovstal-fabriek is het laatste bolwerk van het Oekraïense verzet in de zwaar belegerde havenstad.