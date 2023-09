Rusland-kenner Ria Laenen: ‘Er zijn veel moedige Russen. Die blijven onder de radar’

Liever was ze niet bekend geworden, zegt ze. Dat zou betekenen dat het in Oekraïne niet zo fout was gelopen. Helaas: anderhalf jaar geeft Rusland-kenner Ria Laenen (49) al tekst en duiding bij elke Poetin-gril. ‘De enige taal die hij spreekt, is die van meedogenloos geweld.’

Er valt niet naast te kijken. Achter Ria Laenen, docent Russische politiek aan de KU Leuven, prijkt een gigantische kaart van Oekraïne. Gekregen van mensen van de Oekraïense ambassade, lang geleden. “Voor de rest is mijn kantoor geen geweldige setting, maar die kaart koester ik. De Russische hangt hier ook hoor, maar in een veel kleiner formaat.”

Of daar een boodschap achter zit, vragen we. “Absoluut”, zegt Laenen met hetzelfde vuur als waarmee Oekraïners hun land verdedigen. De troepen van president Volodymyr Zelensky veroverden deze week namelijk het plaatsje Robotyne en doorbraken zo de eerste verdedigingslinie van Rusland. Een geweldig belangrijk moment, aldus militaire experts.

Zetten we de champagne alvast koud, het einde van de oorlog is nabij?

“Neen. (lacht) Dat antwoord had u wel verwacht, zeker? Dit is niet de eerste doorbraak die cruciaal wordt genoemd, en bovendien hebben we ondertussen collectief geleerd dat een oorlog als deze een complex gegeven is en uit vele verschillende fases bestaat. Ik heb mezelf in ieder geval de reflex aangemeten om de verwachtingen te temperen, telkens als met veel poeha wordt gesproken over het Oekraïense tegenoffensief. Maar ik begrijp natuurlijk wel dat iedere vorm van winst, hoe klein die in het grotere geheel ook mag blijken, heel belangrijk is voor het moreel van de Oekraïense troepen en bevolking.”

En dat terwijl het moreel aan Russische zijde momenteel naar verluidt op een dieptepunt zit. Zou die combinatie van factoren toch geen kentering kunnen betekenen?

“Dat kan. Er komt veel samen. De poging tot muiterij van Prigozjin, Wagnerhuurlingen die weigeren zich bij het reguliere leger aan te sluiten, aanslagen op de Krim, en sinds de droneaanvallen op Rusland is de oorlog voor de Russische bevolking geen ver-van-hun-bedshow meer. Voor het eerst is die oorlog ook in Rusland tastbaar.

“Tegelijk is dat lage moreel ook helemaal niet nieuw. Al in de beginfase van deze oorlog wisten Russische soldaten amper wat ze daar kwamen doen, ze hadden niet de juiste uitrusting en beschikten niet over de juiste informatie. Dat is een torenhoog verschil met de Oekraïners, die hypergemotiveerd aan de strijd begonnen zijn. Dat verschil in motivatie is een zeer belangrijk gegeven gebleken, want dat maakt dat we nu al anderhalf jaar over deze oorlog praten, terwijl Oekraïne op papier een vogel voor de kat was.

“Dat hele heldhaftige patriottistische discours: ‘Wij staan als één blok achter leider Poetin en alles voor het vaderland’, dat is toch wel heel in grote mate windowdressing van het Russische regime en de propagandamachines. Wie naar het front trekt, doet dat heel vaak in eerste instantie uit financiële overwegingen, omdat ze denken dat ze daar meer kunnen verdienen dan in de afgelegen regio’s waar zij vandaan komen. Soms denken ze zelfs dat ze aan het front een beter leven zullen hebben dan thuis.”

Zou er dan toch iets van opstand kunnen ontstaan binnen die Russische troepen?

“Dat is natuurlijk weer een andere stap. Er is ongenoegen en mondjesmaat komen daarover dingen naar buiten. Er hebben ook moeders van soldaten geprotesteerd tegen de omstandigheden waarin hun zonen naar het front werden gestuurd. Maar dat de soldaten zich echt massaal tegen het Russische ministerie van Defensie of, straffer nog, tegen Poetin zelf keren, dat zie ik niet meteen gebeuren.”

Gesteld dat Poetin achter de aanslag op de ex-Wagnerbaas zit: een beetje amateuranalist zou durven concluderen dat Poetin een voorbeeld heeft willen stellen voor al wie de onvrede voelt opborrelen.

“U zegt dat juist: ‘gesteld dat’. We gaan nooit met zekerheid weten of hij achter de aanslag zat. Maar het is wel erg waarschijnlijk en in de perceptie van zowel de Russen zelf als buiten de landsgrenzen heeft het Kremlin hier wel degelijk de hand in. Laten we dus toch van dat scenario uitgaan. En dat heeft de gewone Rus, maar zeker ook de elite in het land, nu heel goed begrepen: waag het niet te denken dat je een of ander complot tegen Poetin kunt smeden, want de vergelding zal snel volgen.”

Vorig jaar rond deze tijd stelden we u al eens dezelfde vraag: wie kan Poetins stoel dan wel doen wankelen? Toen zei u dat u alleen de krijgsmacht daartoe in staat zag, maar zeker niet op korte termijn. Dat is nu helemaal uitgesloten?

“Dat denk ik wel. Het is heel duidelijk dat Poetin en het ministerie van Defensie met Sergej Sjojgoe aan het hoofd echt wel op één lijn zitten. Sjojgoe zit helemaal in de binnenzak van Poetin. Zo heeft die de touwtjes nog maar eens strakker naar zich toe getrokken. Ook door Prigozjin uit te schakelen: de controle over de activiteiten van de Wagnertroepen in Afrika, waar belangrijke geopolitieke belangen op het spel staan voor Rusland, ligt nu weer bij het Kremlin.”

‘Je hoort vaak dat we zo snel mogelijk een einde aan de oorlog moeten maken. Maar dat oproepen tot snel onderhandelen is erg naïef.' Beeld Rebecca Fertinel

U ziet de aanslag op Prigozjin als een teken van kracht, niet als bokkensprongen van een kat in het nauw?

“Poetin staat zeker nog aan de top van de piramide, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar een teken van enorme sterkte is die aanslag ook niet. Het toont toch aan dat hij heel erg wantrouwig is tegenover de mensen die dicht bij hem staan of stonden. Poetin is zeker niet meer de zelfverzekerde man van een aantal jaren geleden. Hij heeft al regelmatig uit onzekerheid met pionnen geschoven. Precies zoals Jozef Stalin zich tijdens zijn bestuursperiode ook gedroeg. Die ruimde ook heel dichte vertrouwelingen meedogenloos uit de weg.”

Is de versterking van de Nationale Garde ook zo’n teken van onzekerheid? Anders dan het leger worden die troepen alleen binnen de landsgrenzen ingezet − tegen de eigen burgers dus.

“Ik zou dat eerder een soort van automatische reflex van Poetin noemen. Hij staat heel wantrouwig tegenover de eigen bevolking. Elke vorm van oppositie is juridisch onmogelijk gemaakt, en de fluistercultuur van onder Stalin, waarbij je altijd het risico loopt dat je buren je verklikken wanneer je de minste kritiek op het regime uit, is helemaal terug.

“Door de versterking van de Nationale Garde maakt hij nog maar eens duidelijk wat zijn modus operandi is. Poetin heeft Rusland uitgebouwd tot een staat waar je veel labels op kunt plakken. Je kunt het een maffiastaat noemen, je kunt het een politiestaat noemen, alleszins is het een regime dat heel sterk leunt op die politie, geheime diensten, leger enzovoort, met eigenlijk maar één doel: het regime overeind houden.”

Voor de versterking van zijn Nationale Garde heeft Poetin zevenduizend manschappen weggehaald bij de Russische elitetroepen in Oekraïne. Wil dat zeggen dat hij de interne dreiging hoger inschat dan de slagkracht van de Oekraïners?

“Ik denk dat hij verwacht dat Oekraïne nog meer acties zal ondernemen om in Rusland zelf aanslagen te plegen. En dat men wil vermijden dat de Russische bevolking daardoor helemaal verontrust raakt en zich misschien tegen het regime zal keren.”

Hoe is het gesteld met de populariteit van Poetin?

“Er worden nog peilingen afgenomen, maar hoe geloofwaardig zijn die wanneer niemand nog durft te zeggen wat hij echt denkt? Maar dan nog mogen we ervan uitgaan dat het regime bij een vrij groot deel van de bevolking nog best veel steun geniet. Zij worden al jarenlang door de propaganda gekneed, ze informeren zich via de staatsmedia, zij denken een heel coherent verhaal te zien. Hoe absurd dat vanuit westers standpunt ook klinkt.”

Hoezeer voelt die bevolking intussen de economische impact van de sancties tegen Rusland?

“Die is voelbaar, maar niet in de mate die men in het Westen had verwacht, na anderhalf jaar oorlog. En zeker niet in verhouding tot de hoogte van de sancties, die toch ongezien zijn. Natuurlijk voelen de Russen de inflatie en zijn bepaalde producten niet of moeilijker verkrijgbaar geworden. Maar ze accepteren dat met een soort van gelatenheid.

“Er zijn ook wel best veel achterpoortjes om die sancties te omzeilen. Het is interessant om te zien welke producten er toch nog in de winkelrekken belanden. Het speelt in de kaart van Poetins regime dat de impact van die sancties al bij al beperkt blijft. En veel marge voor extra sancties is er ook niet meer. Dat zou weinig zinvol zijn, als de huidige al niet helemaal worden nageleefd.

“Daarnaast leven we natuurlijk niet in een geopolitiek vacuüm waarin alleen maar het Westen en Rusland bestaan. Daar zijn wij veel te lang blind voor geweest. In een deel van de wereld hebben ze naar die sancties gekeken en gedacht: prima, laat dat Westen maar doen. Wij hebben er baat bij om nu zaken te doen met Rusland.”

Rusland kan beter zonder ons dan wij zonder Rusland?

“Dat is een verhaal dat Poetin allang ophangt. Veel van de economische welvaart en het krediet dat Poetin heeft opgebouwd, hangt rechtstreeks samen met de uitvoer van olie en gas. Het Westen heeft die afname nu afgebouwd, maar natuurlijk vindt Rusland ook wel andere afnemers. Zo is China nu nog een belangrijke afzetmarkt geworden en heeft India in een jaar tijd ontzettend veel olie geïmporteerd. Heeft Poetin het Westen niet meer nodig? Hij heeft momenteel alleszins goede alternatieven.”

Zit er een geopolitieke paradigmashift aan te komen?

“Op dat vlak beleven we, om het zacht uit te drukken, heel boeiende tijden. Het zou kunnen dat er nu een nieuwe wereldorde aan het kristalliseren is.

“Maar we moeten nog afwachten hoe het zal evolueren. Het zijn allemaal onafhankelijke actoren die ook hun eigen belangen hebben. En als die eigenbelangen op een gegeven moment niet meer in lijn liggen van een voortzetting van de relatie met Rusland, zullen zij Rusland genadeloos laten vallen. Dat staat buiten kijf.

Oorlogs­propaganda in Moskou. ­‘Natuurlijk voelen de Russen de ­inflatie en zijn bepaalde producten niet of moeilijker te krijgen. Maar ze accepteren dat met een soort van gelatenheid.’ Beeld NYT/NANNA HEITMANN

“Ik heb het gevoel dat dat hier toch niet heel goed is doorgedrongen, maar als je die bondgenoten onder de loep neemt, moet je wel concluderen dat met de oorlog in Oekraïne ook onze democratische normen en waarden op het spel staan. China, Iran, een aantal Afrikaanse staten: je kunt niet zeggen dat dat voorlopers zijn qua geloofwaardige, duurzame democratieën. En als je dan kijkt naar broze democratieën als India of Zuid-Afrika: het Westen heeft er alle belang bij om hen aan boord te houden.”

Er is altijd aangenomen dat een diplomatieke uitweg de enige echte optie is om een einde te breien aan de oorlog. Maar die lijkt ver weg?

“Verder dan ooit. Er is gewoon geen bereidheid. De tijd is niet rijp, noch aan Oekraïense, noch aan Russische zijde. Als we aannemen dat het vliegtuig van Prigozjin niet toevallig uit de lucht is gevallen, zie je daarin toch ook vooral de bevestiging dat met Poetin niet te praten valt. De enige taal die Poetin spreekt, is de taal van meedogenloos geweld.

“Je hoort in veel opinies dat we zo snel mogelijk een einde aan deze oorlog moeten maken. Maar dat oproepen tot zo snel mogelijk onderhandelen is erg naïef. De essentie van het conflict ga je niet oplossen. Je koopt hoogstens wat tijd. Ik denk dat we gewoon echt heel rechtlijnig kunnen stellen dat zolang het huidige regime in Rusland aan de macht is, er eigenlijk geen enkele mogelijkheid tot oprecht onderhandelen is.”

Dat is een zwartgallig toekomstbeeld, want het regime staat niet op omvallen en de nakende presidentsverkiezingen worden ook een show voor de bühne. U ziet dit conflict nog vele jaren doorgaan? Of minstens tot Poetin overlijdt?

“Niets is natuurlijk uitgesloten. En ik hoop dat ik het compleet bij het verkeerde eind heb. Maar kijk eens naar de recente geschiedenis. Wat is er gebeurd in Georgië met Zuid-Ossetië, in Moldavië met Transnistrië? Dat zijn conflicten binnen de voormalige Sovjet-Unie die al decennialang bevroren zijn, maar die veel gelijkenissen vertonen met wat in Oekraïne op grote schaal gebeurt. Rusland hypothekeert permanent de soevereiniteit van de landen waartoe die gebieden behoren.

“Het verschil is inderdaad dat de hele wereld in dit geval op een of andere manier geïnteresseerd is in het conflict in Oekraïne, maar hoelang gaat dat nog aanhouden? Hoelang gaan westerse politici de durf nog hebben om dit ook aan hun eigen achterban van kiezers te blijven verkopen, ondanks de impact op hun eigen begrotingen? En dan is het grootste vraagteken wat de verkiezingen in de Verenigde Staten zullen opleveren. Ik noem het soms een beetje onrespectvol ‘het reizende circus van Zelensky’, maar het is precies vanuit die angst dat hij de ene dag met die leider dineert en de volgende dag met een andere koffie drinkt. Hij heeft weinig andere keuze dan het conflict warm te blijven houden.”

Is het niet een beetje gênant, of op zijn minst tekenend, dat dat verzamelde Westen er na anderhalf jaar nog niet in geslaagd is om Rusland te verslaan?

“Het beeld van een full-scale oorlog van het voltallige Westen tegen Rusland creëert men in de Russische media graag, maar dat klopt niet. Het is en blijft in eerste instantie een oorlog die op het grondgebied van Oekraïne en aan Oekraïense zijde door Oekraïense soldaten wordt uitgevochten, weliswaar met verregaande steun van het Westen. Maar die steun was er niet expliciet vanaf het begin, die is stelselmatig gegroeid.

“Onderling zit er tussen de NAVO-landen behoorlijk wat variatie in de aard en omvang van de steun aan Oekraïne. Behalve de VS zijn het de Baltische staten die veruit de meeste steun leveren – als je kijkt naar het aandeel van hun bbp dat daaraan wordt besteed –, naast landen als Tsjechië en Polen, die het snelst over de brug kwamen met wat ze hadden beloofd. Het verschil in bereidheid om militaire steun te verlenen met West-Europa is echt veelzeggend. Zo is de Belgische steun nog steeds relatief beperkt. Poetin rekent daar ook op. Hij hoopt dat de bereidheid tot het aanhouden of opdrijven van militaire steun mettertijd zal afnemen.”

In het begin van de oorlog werd hardop gevreesd dat de strijd in onze achtertuin in een vingerknip ook aan onze voordeur zou kunnen staan. Is dat risico vandaag nog reëel?

“Ik heb het al veel eerder gezegd, misschien tot in den treure: ik kan niet in het hoofd van Poetin kijken. Toch ben ik er voorzichtig optimistisch over dat hij niet naar de nucleaire knop zal grijpen. Hoe zeer hij ook lak heeft aan rode lijnen, Poetin beseft erg goed dat hij met een nucleaire actie onmiddellijk reacties zou ontketenen die zeker niet tot de versterking van zijn regime zullen lijden. In essentie zou hij daarmee zijn eigen doodvonnis tekenen.

'Laat dat het laatste zijn wat ooit op mijn grafsteen komt te staan: Ria Laenen, Poetin-kenner.' Beeld Rebecca Fertinel

“Als je weet dat die man erop uit is zijn eigen regime zo lang mogelijk te laten duren, dat hij zichzelf heel graag de Russische geschiedenisboeken wil laten ingaan als de man die Rusland weer als een grootmacht op de kaart zette, als een speler die respect en angst en ontzag afdwong in de internationale politiek: dan past zichzelf in de nucleaire afgrond gooien niet in het plaatje. Zijn bondgenoten, met China op kop, hebben bovendien ook al laten verstaan dat ze dat echt niet zouden pikken.”

U kunt niet in zijn hoofd kijken, maar u staat wel te boek als Poetin-kenner. Hoe word je dat? Ik neem aan dat u niet geregeld even een koffie met hem drinkt.

(lacht) “Nee, en ook liever niet. Ik heb het een beetje al grappend vorig weekend nog tegen mijn gezin gezegd: laat dat het laatste zijn wat ooit op mijn grafsteen komt te staan: Ria Laenen, Poetin-kenner. Dat is nu niet echt een man met wie je op een of andere manier geassocieerd wil worden.

“Ik zal mezelf ook nooit een Poetin-kenner noemen. Ik denk dat ik me eerder in de traditie zou plaatsen van de Kremlin-watchers van tijdens de Koude Oorlog. Ik bestudeer Rusland en de Russische politiek al heel lang. Het frustreert me trouwens wel, te merken hoeveel onbegrip en onwetendheid over de Russische politiek er ook na anderhalf jaar oorlog nog steeds is.”

Hoezo?

“Men blijft met een heel westerse blik kijken naar alles wat in Rusland gebeurt. Ik zie dat soms ook bij mijn studenten. Zij stellen dan vragen als: wie kan Poetin uit de weg ruimen? Wie kan hem opvolgen? Soms zijn er zelfs naïeve gedachten, zoals die waarin Poetin morgen dood in zijn bed ligt en Navalny overmorgen uit de gevangenis wordt bevrijd. Alsof de democratie er dan meteen aan de einder zal gloren.

“Er zijn ook mensen die mij komen vertellen dat we onvoldoende hebben geluisterd naar de Russische noden en verzuchtingen, en dat de oorlog in Oekraïne daar een logisch gevolg van is. Dan denk ik: jongens, analyseer het Russische buitenlandse beleid eens. Er zijn ontzettend veel generale repetities geweest voor wat zich vandaag afspeelt. Het Westen heeft die allemaal laten passeren.

“Lees eens wat de vermoorde journaliste Anna Politkovskaja begin jaren 2000 al schreef in haar boek Poetins Rusland. Op een moment dat het Westen nog dacht dat met die man zaken te doen vielen, schreef zij al een haarscherpe analyse over de richting waarin haar land aan het evolueren was. Als je dat boek nu herleest, kun je niet anders dan concluderen: dat was er boenk op.”

Welke lessen moeten we daaruit trekken voor de toekomst?

“Kijk naar wat Rusland in Afrika doet. Kijk hoe Rusland tijdens deze oorlog op alle manieren probeert om via sociale media opinies te beïnvloeden, binnen en buiten Rusland. Hoeveel geld daarin wordt gepompt. En misschien is de beste aanbeveling dat we wat meer aandacht moeten besteden aan wat analisten in Centraal- en Oost-Europa over Rusland schrijven. Zij hebben er veel meer ervaring mee. Geef vooral ook de Oekraïners een stem in dit verhaal. Ga niet boven hun hoofden een toekomst uittekenen, maar praat met hen en luister.”

Hoe hard is uw leven het afgelopen anderhalf jaar veranderd?

“Niet zo gek hard, in de zin dat ik net als alle andere mensen in België relatief weinig van deze oorlog voel. Maar het is natuurlijk wel sterk veranderd in die zin dat ik in mijn professionele loopbaan heel veel heb geïnvesteerd in het opbouwen van banden met Russische academische instellingen, met Russische collega’s, in het opzetten van gemeenschappelijke projecten. Dat is allemaal tot een abrupt einde gekomen. Dat stopzetten is nodig, maar ik betreur het wegvallen van die interactie heel erg. Ik vrees zelfs dat dat tijdens mijn professionele loopbaan niet meer heropgestart zal kunnen worden.”

U reisde zelf ook heel regelmatig naar Rusland. Hebt u nu nog contact met uw kennissen daar?

“Velen zijn gevlucht, maar ik heb nog contacten in Rusland. Sommigen zijn zelf ook vragende partij om af en toe eens openlijk hun hart te kunnen luchten en alles te kunnen benoemen. Anderen zijn wat omfloerster.”

Hoe verlopen die contacten dan? Kunt u zulke gesprekken nog gewoon over de telefoon voeren?

(aarzelt) “Ik kan daar echt niet te veel details over geven, in het belang van de veiligheid van die mensen.

“Er zijn ook heel moedige mensen in Rusland. Dat is toch ook iets dat te veel onder de radar blijft. Het zijn niet alleen de Navalny’s in de gevangenis die moedig zijn. Zij die op kleine schaal proberen de oogkleppen van anderen af te nemen, zetten ontzettend veel op het spel. Er zijn kinderen die tekeningen maken, mensen die praten over wat er in Boetsja echt gebeurde enzovoort. Maar wel in constante angst. Mijn collega’s zeggen het ook: vroeger konden we discussiëren tijdens de les, nu riskeer je dat een van je studenten je misschien gaat aangeven, als je kanttekeningen bij het beleid durft te plaatsen.”

Het academiejaar gaat hier straks ook weer van start. Zijn er nu meer jongeren geïnteresseerd om Rusland te gaan bestuderen?

“Ik ben ook benieuwd. Ik geef zelf een masterclass Russische politiek en de vorige jaren zag ik in ieder geval een toegenomen interesse.”

Is de houding van uw studenten tegenover Rusland in de loop der jaren veranderd?

“Tot voor een aantal jaar had ik het gevoel dat mensen redelijk onbevangen in die lessen binnenstapten. Ze waren geïnteresseerd en gemotiveerd, maar hadden geen uitgesproken meningen van meet af aan. Dat is nu wel het geval. Vanuit allerhande perspectieven, trouwens.”

U hebt ook studenten die pro-Rusland zijn?

“Absoluut. Soms zijn dat jongeren met uiterst linkse sympathieën en met een aversie voor de dominantie van de VS. Andere studenten zijn dan verbouwereerd, maar ik vind het belangrijk om met hen de dialoog aan te gaan. Eind vorig semester zijn er enkelen die me zijn komen zeggen dat ze toch ook hun blik hadden bijgesteld. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar het allemaal om draait, dat je meer inzicht leert te verwerven.

'Er is bijna een soort van schaamte: dat ik niet meer tijd en ruimte besteed heb aan de cultuur en de geschiedenis van die andere post-Sovjetlanden.' Beeld Rebecca Fertinel

Waar komt uw fascinatie voor Rusland vandaan?

“Ik ben een lid van wat ik de Gorbatsjov-generatie zou noemen. Ik was een tiener toen hij aan de macht kwam. Het was enerzijds een interesse in de politieke ontwikkelingen op dat moment, maar anderzijds ook een fascinatie voor de Russische cultuur, de literatuur vooral, die ik graag in de originele taal wilde kunnen lezen. Het is via mijn studie slavistiek dat ik in de politieke wetenschappen ben gerold.”

Stoort het u dat Russen in de populaire cultuur zo vaak als de slechterik worden afgebeeld?

“De slechterik in James Bond! Nu, ik moet zeggen, de aanslag op Prigozjin lijkt wel rechtstreeks uit zo’n film te komen. In dat opzicht maakt Rusland zijn imago vandaag helemaal waar.

“Dat staat wel in schril contrast met alle verrijkende gesprekken die ik met Russen heb gevoerd. Russen die vaak ook heel geletterd zijn, veel kennis van geschiedenis hebben, veel kennis ook van onze geschiedenis, die ze soms beter onder de knie hebben dan wijzelf. Ik heb een aantal jaren in de Verenigde Staten gewoond en gewerkt. Het klinkt misschien raar om dat te zeggen, maar ik kon dat soort gesprekken over cultuur en geschiedenis minder makkelijk voeren in Amerika dan in Rusland. En ook dat is nu weg.”

Slaagt u er vandaag nog in om die mooie kanten van Rusland te zien?

(zucht) “Op dat vlak heeft de oorlog mijn leven misschien nog het meest beïnvloed. Ik voel een almaar groeiende afkeer van Rusland. In die mate dat ik me soms afvraag of ik mijn energie en tijd niet beter in het bestuderen van andere zaken had gestopt.”

Echt waar?

“Ja. Hoeveel respect ik ook heb voor de cultuur en de oprechte mensen die ik er heb leren kennen, je kunt er ook niet omheen dat er een sterke kolonialistische visie en focus is op die Russische taal en cultuur.

“De Nederlander Jelle Brandt Corstius verwoordde het onlangs heel mooi in de onvolprezen reeks Langs de nieuwe zijderoute. Hij zei: ik voel me verraden door mijn partner die ik zo graag zag. Daar herkende ik mij heel erg in. Er is bijna een soort van schaamte: dat ik niet meer tijd en ruimte besteed heb aan de cultuur en de geschiedenis van die andere post-Sovjetlanden. Ik heb die landen wel bestudeerd, maar altijd vanuit het Russische perspectief. Wat probeert Rusland daar te doen?

“Ik heb bijvoorbeeld nooit Oekraïens geleerd. Daar heb ik nu echt spijt van.”