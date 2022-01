Rusland kan ‘elk moment’ aanval op Oekraïne starten, vrijdag topoverleg met Verenigde Staten

Blinken zal vrijdag in het Zwitserse Genève zijn Russische ambtgenoot Lavrov ontmoeten. Dat heeft een medewerker van het Amerikaanse ministerie medegedeeld. De bedoeling is om een “diplomatieke uitweg” te vinden uit de Oekraïense crisis. “De minister van Buitenlandse Zaken is voor 150 procent betrokken” bij de zoektocht naar een diplomatieke oplossing, zo meldt de anonieme medewerker van het State Department.

Blinken en Lavrov hadden vanmiddag al een telefoongesprek met elkaar om het conflict rond Oekraïne te bespreken. “In het kader van dat gesprek hebben ze besloten dat het zinvol zou zijn elkaar te ontmoeten”, zo deelt een bron van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog mee.

De ontmoeting tussen de twee ministers vormt een gelegenheid om na te gaan waar Washington en Moskou punten van overeenkomst kunnen vinden, klinkt het nog. “Diplomatie is niet dood.” Blinken zal morgen in Kiev al een ontmoeting hebben met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski en met zijn ambtgenoot Dmytro Kuleba. Donderdag zal hij in Berlijn nog overleggen met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Russische soldaten tijdens een trainingsmissie in Rostov, in het zuiden van Rusland. Beeld AP

Aanval ‘elk moment’ mogelijk

Maar ondanks het geplande overleg blijft de spanning dus hoog. In de verklaring van Witte Huis-woordvoerster Psaki wordt de Russische president Vladimir Poetin volledig verantwoordelijk geacht voor de huidige spanningen. “”President Poetin heeft deze crisis veroorzaakt door 100.000 Russische soldaten samen te brengen aan de Oekraïense grens”, zegt ze.

“Om het duidelijk te stellen: we beschouwen de situatie als extreem gevaarlijk. We zitten nu in een fase waarin Rusland elk moment een aanval op Oekraïne kan lanceren.” Psaki zei nog dat Blinken tijdens de ontmoeting met Lavrov zal benadrukken dat er “een diplomatieke weg” uit het conflict bestaat. Rusland zal “zware economische gevolgen” moeten dragen als het toch voor militaire escalatie kiest, luidt het.