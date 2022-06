Rusland is overgestapt op een nieuwe tactiek, die eigenlijk zo oud is als de Eerste Wereldoorlog: het bestookt het front van afstand met artillerie en luchtbombardementen, om zo zijn soldaten te sparen. Het Westen en Oekraïne proberen zo snel mogelijk in te spelen op die tactiek. Engeland kondigde aan zijn meest geavanceerde raketwerpers te sturen, de M270, uitgerust met precisieraketten, want, zei minister van Defensie Ben Wallace, “als de tactiek van de vijand verandert moeten wij onze steun aan Oekraïne veranderen”.

Nieuwe, krachtige raketwerpers, houwitsers en langeafstandsartillerie beginnen van alle kanten het land binnen te komen. Daarover gaat Poetins waarschuwing: als het Westen raketten meestuurt die een bedreiging voor Rusland vormen, zal Rusland terugslaan, en “nieuwe doelen” treffen “die nog niet eerder zijn getroffen”. Het Westen – inclusief de VS die al vier geavanceerde ‘HIMARS’-raketsystemen hebben gestuurd – besluit vooralsnog alleen raketten te sturen die 80 kilometer ver kunnen. Dat vindt Poetin best: dat is gewoon vervangen van wat er kapotgeschoten is, zegt hij, en het is al die drukte niet waard.

Zelensky verwacht echter veel van de nieuwe wapens, waarvan de eerste inmiddels in Oekraïne worden ingezet. Hij heeft beloofd dat over twee weken ‘goed nieuws’ te verwachten zal zijn van het front. De hoop is dat de precisiewapens van afstand de Russische artillerie kunnen uitschakelen, en een eind kunnen maken aan de slopende Russische bombardementen.

Severodonetsk

Zelensky waagde zich zondag tot op een steenworp van de zwaarste slag die in het oosten wordt geleverd: de slag om Severodonetsk. Hij bezocht Lysychansk, dat alleen door de rivier de Donets van Severodonetsk wordt gescheiden. De president moet het gedonder van de artillerie aan de overkant zondag goed hebben kunnen horen.

Behalve Lysychansk bezocht hij zondag ook Soledar, zo’n dertig kilometer naar het zuidoosten, en Zaporizja in het zuiden. Daar sprak hij met mensen die uit de kapotgeschoten havenstad Marioepol waren gevlucht, voordat Russische troepen de stad overnamen.

De slag om Severodonetsk wordt beslissend genoemd voor de strijd in Oost-Oekraïne. Severodonetsk, dat voor de oorlog meer dan 100.000 inwoners had, is de enige stad in de oostelijke regio Loehansk die nog niet in Russische handen is.

De frontlijn in de stad golfde het hele weekend heen en weer. Vrijdag meldde de Oekraïense gouverneur van Loehansk, Serhiy Hajdaj, dat Rusland 70 procent van de stad in handen heeft. Zaterdag was er een Oekraïens tegenoffensief, en meldde Hajdaj dat nu 50 procent van de stad weer in handen is van Oekraïne. Dat tegenoffensief werd door Russische, Britse en Amerikaanse bronnen bevestigd.

Maar gisteren was de stad het toneel van snel heen en weer schuivende gevechten, en hadden de Oekraïners het weer moeilijk onder zware Russische artilleriebeschietingen. “Severodonetsk en Lysychansk worden met de grond gelijk gemaakt”, zei gouverneur Hajdaj. Opnieuw rees de vraag hoelang de Oekraïners nog stand kunnen houden.

Poetins dreigement ‘nieuwe doelen’ te zullen treffen viel zondagochtend samen met een raketaanval op Kiev. Wekenlang was het rustig geweest in de hoofdstad, maar zondagochtend sloegen er vijf kruisraketten in. Rusland beweert een zending tanks uit Europese landen te hebben vernietigd, maar uit foto’s van de plek waar de raketten insloegen blijkt een fabriek voor reparatie van treinstellen te zijn getroffen. De aanval beschadigde wel het gevoel van veiligheid in de stad, waar het leven de laatste weken weer bijna normaal was geworden.