Rusland heeft groot offensief in Oost-Oekraïne ‘waarschijnlijk opgegeven’

Het Oekraïense leger heeft de Russen teruggedreven tot aan de Russische grens, zo’n vijftig kilometer naar het oosten, en zover dragen de Russische kanonnen en houwitsers niet. Aan de rust van zaterdag en zondag is een tweedaagse veldslag voorafgegaan, waarin zo heftig en wanhopig werd gevochten dat militairen horen en zien verging. De details overspoelden zaterdag de media en het internet.

In de zwaarste slag sinds het begin van de oorlog heeft het Oekraïense leger voorkomen dat Russische troepen de rivier Siversky Donetsk overstaken. Pontonbruggen werden verwoest voor ze goed en wel gebruikt konden worden en een heel Russisch bataljon werd, inclusief al zijn materieel, in de pan gehakt.

Satellietfoto’s van na de veldslag zijn de hele wereld rond gegaan. De delen van een pontonbrug liggen schots en scheef in het water en aan beide zijden van de rivier liggen verkoolde resten van tientallen tanks, pantserwagens en artilleriestukken op de oevers. De rest van de troepen is de Russische grens overgetrokken. Het Britse ministerie van Defensie meldde afgelopen weekend dat Rusland sinds 24 februari al meer dan een derde van zijn troepen en materieel heeft verspeeld.

Tientallen Russische legertrucks werden gebombardeerd bij de poging de Donets over te steken. Beeld rv

De overwinning, en de verwoestende klap van de pijnlijk mislukte oversteek, hebben geleid tot een groeiend optimisme over de kansen van Oekraïne in de oorlog. Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, zei het onomwonden na een bijeenkomst van NAVO-ambassadeurs in Duitsland: “Oekraïne kan deze oorlog winnen. Rusland bereikt zijn strategische doelen niet. Ze zijn er niet in geslaagd Kiev in te nemen, ze trekken zich terug van Charkiv, en ook hun grote offensief in Donbas is tot stilstand gekomen.”

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) “heeft Rusland waarschijnlijk zijn doelstelling om de Oekraïense eenheden in een grote beweging te omsingelen van Izjoem naar Donetsk-stad opgegeven” en focussen de Russen zich nu op de verovering van de provincie Loehansk.

Nieuwe steun

Het succes op het slagveld lijkt ook nieuwe militaire steun voor Oekraïne aan te trekken. Vooral de Verenigde Staten lopen daarin voorop. Na Antony Blinken, First Lady Jill Biden en de Democratische leider Nancy Pelosi is ook Republikeinse coryfee Mitch McConnell in het geheim naar Kiev gekomen om president Volodymyr Zelensky de hand te drukken.

Al deze bezoeken benadrukken hoe breed de hulp aan Oekraïne in de VS wordt gedragen. Democraten en Republikeinen zullen samen het megasteunpakket van ruim 38 miljard euro dat president Biden voor Oekraïne wil uittrekken van harte steunen. En als het nodig is sturen ze zeker meer. Pelosi had al gezegd: “De VS zullen er voor je zijn totdat dit gevecht voorbij is”, en haar tegenspeler McConnell in het Congres zei zaterdag nagenoeg hetzelfde: “De VS zullen Oekraïne blijven steunen totdat het de oorlog wint.”

De oorlog schuift intussen een stukje verder naar het zuiden. Na het ontzet van Charkiv kan het Oekraïense leger zijn aandacht verplaatsen naar Donbas, waar de grote opmars van Rusland nog net niet helemaal tot stilstand is gekomen. De Russische ‘blikseminvasie’ kan nog lang gaan duren, aldus voorspellingen van defensiespecialisten.

Elders doet de oorlog zich dit weekeinde nog steeds gelden. Niet nader genoemde ‘militaire infrastructuur’ in Lviv werd zondagochtend getroffen door Russische raketten. En een konvooi van 500 tot 1000 auto’s slaagt erin de verwoeste havenstad Marioepol te verlaten – en al doende de aandacht te vestigen op de Oekraïense militairen die daar in de kapotgebombardeerde gangen en bunkers onder het Azovstal-complex nog altijd vechten voor hun leven.