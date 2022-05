Rusland gooit nog olie op het vuur in diplomatieke rel en beschuldigt Israël van steun aan ‘neonazi's uit Kiev’

Waar draait dit om?

De relaties tussen Moskou en Jeruzalem lijken de laatste dagen in sneltempo te verslechteren. Alles begon met enkele uitspraken van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov tijdens een interview op de Italiaanse tv zondag.

Lavrov verdedigde in het interview de Russische doelstelling om Oekraïne te “denazificeren”. Het feit dat Oekraïens president Volodymyr Zelensky zelf joods is, betekent niet dat Oekraïne vrij is van nazistische elementen, aldus Lavrov. Hij voegde er bovendien nog aan toe dat nazileider Adolf Hitler ook Joods bloed zou hebben gehad. Het vermeende “Joodse bloed” van Hitler is complottheorie waar historici zeer sceptisch over zijn.

Lavrov beschuldigde in het interview de Verenigde Staten en Canada van het trainen van “neonazi-afdelingen” die deel uitmaken van het Oekraïense leger. Hij leek vooral te verwijzen naar het Azov-regiment, een deel van het leger dat standhoudt in de Azovstal-fabriek in Marioepol en in het verleden is geassocieerd met extreemrechts.

Hoe reageerde Israël?

In Israël werd geschokt gereageerd op de vergelijking. “Zijn woorden zijn onwaar en hun bedoelingen zijn verkeerd”, zei een bijzonder ontstemde premier Naftali Bennett in een persbericht. “Het doel van zulke leugens is om de joden zelf te beschuldigen van de afschuwelijkste misdaden uit de geschiedenis, die tegen hen zijn gepleegd.”

“Geen enkele oorlog in onze tijd lijkt op de Holocaust of is ermee te vergelijken”, benadrukte Bennett. “Het gebruik van de Holocaust van het Joodse volk als politiek instrument moet onmiddellijk ophouden.”

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid (l.) en premier Naftali Bennet (r.). Beeld REUTERS

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid noemt de uitspraken “schandelijk, onvergeeflijk en een vreselijke historische fout”. “Joden hebben niet zichzelf vermoord tijdens de Holocaust”, aldus Lapid. “Het laagste niveau van racisme tegen joden is om joden zelf van antisemitisme te betichten.”

De Russische ambassadeur in Israël werd ontboden om tekst en uitleg te geven. Israël heeft normaal gezien relatief goede banden met Moskou. Bennett was in maart de eerste regeringsleider die het Kremlin bezocht sinds Rusland 24 februari Oekraïne was binnengevallen. De relatie was wel al enigszins gespannen sinds Lapid Rusland vorige maand beschuldigde van het plegen van oorlogsmisdaden.

Hoe reageerde Oekraïne?

Zelensky zelf zei Lavrovs bewering aantoonde dat het Kremlin kennelijk totaal geen lering heeft getrokken uit de Tweede Wereldoorlog. “Ik heb er geen woorden voor. Niemand heeft enige tegenspraak of enige rechtvaardiging uit Moskou gehoord. Wat we hebben is complete stilte. Dat betekent dat het Russisch leiderschap alle lessen uit de Tweede Wereldoorlog is vergeten”, zei Zelensky, zelf telg uit een joodse familie, in zijn dagelijkse videoboodschap. “Of misschien hebben ze die lessen nooit geleerd”.

Ook de Italiaanse eerste minister Mario Draghi noemde de uitspraken van Lavrov “abnormaal”. “En wat het deel dat naar Hitler verwijst betreft, dat is echt obsceen.”

Russian MFA isn't making it easier:

"We paid attention to the anti-historical statements of the Israeli Foreign Minister @yairlapid,which largely explain the course of the current Israeli Government to support the neo-Nazi regime in Kyiv" https://t.co/De2ybk3KHs — Anton Barbashin (@ABarbashin) 3 mei 2022

Wat zegt Rusland vandaag?

In een verklaring en een bericht op sociale media giet het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken nu nog wat extra olie op het vuur. Rusland spelde daarbij minister Lapid, die verschillende familieleden verloor in de gaskamers van Nazi-Duitsland, de les.

“We hebben kennisgenomen van de anti-historische verklaringen van minister van Buitenlandse Zaken Yaïr Lapid. Dit verklaart voor een groot deel waarom de huidige Israëlische regering het naziregime in Kiev steunt”, aldus de Russische diplomatie. “De geschiedenis kent helaas tragische voorbeelden van samenwerking tussen joden en nazi’s.”

Ook wordt het standpunt van Lavrov nog eens herhaald dat de Joodse achtergrond van de Oekraïense premier Zelensky niet uitsluit dat Oekraïne door ‘neo-nazi’s’ wordt geregeerd.