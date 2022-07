Rusland en Oekraïne praten opnieuw over graan, exportplan met hulp van Turkije en VN zou in de maak zijn

Rusland en Oekraïne zijn toch in gesprek gegaan over het hervatten van de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee. Militaire delegaties van beide landen en vertegenwoordigers van Turkije en de VN ontmoetten elkaar woensdag in Istanbul. De oorlog in Oekraïne draagt in sterke mate bij aan de wereldwijde voedselcrisis.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba zei voorafgaand aan het gesprek tegen de Spaanse krant El País dat de partijen “twee stappen verwijderd” zijn van een akkoord, maar waarop dat optimisme gebaseerd was werd niet duidelijk. Tot nu toe zat de zaak vast. Vrijdag op de G20-top in Bali had Kuleba’s Russische evenknie, Sergej Lavrov, nog laten weten “geen idee” te hebben wanneer er weer gepraat zou worden.

Blokkade vs. mijnen

Oekraïne beschuldigt Rusland ervan een maritieme blokkade te hebben opgeworpen in de Zwarte Zee, zodat schepen niet langer naar en van de haven van Odessa kunnen varen om graan op te halen. Meer dan 20 miljoen ton graan is daar opgeslagen. Als gevolg daarvan wordt het ook almaar moeilijker nieuw aangevoerd graan op te slaan; vrijwel alle silo’s zitten vol.

Moskou van zijn kant geeft de Oekraïners de schuld van de graancrisis. Zij zouden weigeren mijnen weg te halen die in zee zijn gelegd om aanvallen door de Russische marine op de Oekraïense kust te bemoeilijken. De mijnen brengen volgens de Russen het scheepsverkeer in gevaar.

Volgens diplomaten worden er plannen besproken om Oekraïne schepen te laten begeleiden die door wateren varen waar mijnen drijven. Rusland zou dan een lokaal staakt-het-vuren in acht moeten nemen. De Verenigde Naties zouden in Istanbul een centrum moeten inrichten om de transporten te coördineren. Turkije zegt een veilige zeeroute te willen garanderen. Daarbij zou Ankara de buitenlandse koopvaardijschepen moeten inspecteren om te voorkomen dat ze worden gebruikt voor de smokkel van wapens naar Oekraïne.

Rusland zegt vooral daarvoor bevreesd te zijn. Een hoge functionaris van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei tegen persbureau Interfax dat Rusland zelf de schepen wil controleren. Hij benadrukte dat Moskou bereid is de export van Oekraïens graan mogelijk te maken. Andere Russische bronnen zeiden dat de belemmeringen voor de scheepvaart deels worden veroorzaakt door de westerse sancties tegen Rusland. Het zou daarbij gaan om verzekeringen, banktransacties en logistieke dienstverlening.

Hoe dan ook zijn veel internationale bedrijven in het maritieme transport er beducht voor hun schepen naar het oorlogsgebied te sturen. Ook zijn de kosten van het vervoer en van de verzekeringen sterk gestegen.