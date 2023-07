Rusland dreigt clusterbommen te gebruiken, maar ‘gebruikt die al’ volgens Human Rights Watch

Dat Oekraïne clustermunitie van de Verenigde Staten krijgt, geeft Rusland volgens Poetin het recht om met hetzelfde wapen terug te slaan. “Rusland heeft voldoende voorraad van verschillende soorten clustermunitie”, zei de Russische leider in een interview met een pro-Kremlin-journalist. “Als ze tegen ons worden gebruikt, behouden we ons het recht voor om acties te spiegelen.”

Het gebruik van clustermunitie is internationaal omstreden vanwege het hoge risico op burgerslachtoffers. Deze raketten, bommen en granaten bestaan uit kleinere explosieven, die over een groot gebied schade kunnen aanrichten. Omdat een deel van de explosieven aanvankelijk niet tot ontploffing komt, kunnen burgers decennia later nog gewond raken. Vooral spelende kinderen lopen gevaar.

Oekraïne vraagt al sinds vorig jaar om clustermunitie om zwaar Russische oorlogsmaterieel, van tanks tot pantservoertuigen, weg te kunnen vegen. Ruim een week geleden besloten de Verenigde Staten aan dat Oekraïense verzoek gehoor te geven. Intussen heeft het Oekraïense leger de eerste lading clustermunitie al ontvangen, maar de wapens zouden nog niet zijn ingezet. Veel westerse bondgenoten keuren de stap van de Amerikanen af. Ruim 120 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland, hebben een internationale conventie ondertekend tegen het gebruik van clustermunitie. De VS, Rusland en Oekraïne hebben hun handtekening echter niet gezet.

Op grote schaal

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Right Watch (HRW) hebben beide partijen al eerder clustermunitie gebruikt, al deden de Oekraïners dat volgens de organisatie in mindere mate dan de Russen. Die zouden het al “op grote schaal” hebben gedaan. “Oekraïense raketaanvallen met clustermunitie op door Rusland gecontroleerde gebieden in en rond de stad Izium in Oost-Oekraïne hebben in 2022 veel slachtoffers onder Oekraïense burgers veroorzaakt”, zegt HRW.

Russische en Oekraïense troepen vechten momenteel volgens de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar op drie plekken aan het oostelijke front. Op Telegram schreef ze dat het Russische leger al voor de tweede dag op rij aanvallen heeft uitgevoerd in de richting van Koepjansk, in de regio Charkiv. Het Oekraïense leger moet zich daar volgens Maljar hevig verdedigen.

Rondom Bachmoet woedt momenteel ook een strijd, waar de Oekraïense troepen volgens Maljar “geleidelijke vooruitgang” boekten aan de zuidkant van de stad. Ook bij de steden Avdiivka en Marjinka vinden gevechten plaats. Hoewel Maljar de kleine vooruitgangen van Oekraïne toeschrijft aan een succesvol tegenoffensief, bestempelde de Russische president Poetin de Oekraïense tegenaanvallen vandaag “niet geslaagd”.