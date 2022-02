Rusland claimt dat het deel troepen terugtrekt, Oekraïne is sceptisch: ‘Eerst zien, dan geloven’

Ook is niet bekend om hoeveel militairen het gaat en waar ze zich precies bevinden. Op nieuwe satellietfoto’s die maandag werden gepubliceerd, was juist te zien dat Russische militairen werden verplaatst naar vooruitgeschoven posities dichterbij de Oekraïense grens. Ook werd nieuw militair materieel aangevoerd, zoals gevechtshelikopters en vliegtuigen.

Het ministerie van Defensie in Moskou zei dat de militairen die worden teruggetrokken, behoren tot het Zuidelijke- en Westelijke Militaire District. Volgens het ministerie keren ze weer terug naar hun basis na oefeningen bij de grens met Oekraïne. Op een video die het departement vrijgaf, is te zien hoe tanks en pantservoertuigen worden ingeladen om via het spoor te worden afgevoerd.

“Eenheden van het Zuidelijke-en Westelijke Militaire District, die hun missie hebben voltooid, gaan aan boord van treinen en vrachtwagens en gaan later op de dag op weg naar hun garnizoenen”, zo maakte een woordvoerder van het ministerie van Defensie bekend. “Sommige eenheden zullen zich bij militaire konvooien voegen.” Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten en Oekraïne heeft Rusland zo’n 130.000 militairen samengetrokken bij de grens.

Diplomatie

De bekendmaking van de terugtrekking komt een dag nadat minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov president Vladimir Poetin vroeg diplomatie meer de ruimte te geven om de crisis op te lossen. “Onze mogelijkheden zijn verre van uitgeput”, zei Lavrov tegen Poetin. Dat duidde erop dat een Russische invasie van Oekraïne, die volgens de VS elk moment kan beginnen, nog lang niet zover is.

Ook komt de Russische mededeling vlak voor het bezoek van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan Moskou. Zijn Franse collega Emmanuel Macron deed vorige week tijdens een gesprek in het Kremlin een dringend beroep op Poetin om over te gaan tot de-escalatie om zo onderhandelingen meer de ruimte te geven.

In Kiev wordt terughoudend gereageerd op het bericht over de terugtrekking. Minister van Buitenlandse Zaken Dimitri Kuleba verklaarde: “We horen voortdurend verschillende verklaringen van Rusland. We hebben één regel: wij geloven het pas als wij het zien gebeuren. Als wij een terugtrekking zien, geloven we dat een de-escalatie is begonnen.”

Nieuwe foto's

Volgens het Amerikaanse commerciële satellietbedrijf Maxar Technologies, dat voortdurend de samentrekking van de Russische troepen in beeld brengt, laten nieuwe foto’s juist toegenomen militaire activiteiten zien bij de grens met Oekraïne. Dat zou het geval zijn in het westen van Rusland, in de Krim en in buurland Wit-Rusland waar de Russen grootschalige militaire oefeningen houden. De nieuwe beelden werden zondag en maandag genomen.

Beeld EPA

Beeld AP