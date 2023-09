Rusland blijft zich verzetten tegen ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’

Door de boycot van Hollywood na de Russische invasie in Oekraïne zijn Amerikaanse films al geruime tijd niet meer te zien in Rusland. Of toch niet op legale wijze. In enkele bioscopen in het land kon je wel naar illegale kopieën van films als Barbie en Oppenheimer gaan kijken. Vladislav Davankov, de vicevoorzitter van het Russische parlement, had daarom de vraag gesteld of bij wijze van proef populaire titels als Barbie en Oppenheimer toch niet vertoond konden worden, zelfs tegen de wil van de Hollywood-studio’s in.

Maar daar wil de staatssecretaris van Cultuur Andrej Malysjev niet van weten. “Wij zijn van mening dat de films die u heeft voorgesteld om door de burgers van ons land te worden bekeken – Barbie en Oppenheimer – niet voldoen aan de doelstellingen die het staatshoofd heeft gesteld, namelijk het behouden en versterken van traditionele Russische spirituele en morele waarden”, legde hij uit aan het Russische persagentschap TASS.

Volgens Malysjev worden de Russische filmliefhebbers voldoende op hun wenken bediend met beter geschikte Russische films, zoals de kinderanimatiefilm Cheburaska en The Challenge, een door de Russische staat gesteunde film die op het International Space Station werd opgenomen.

Rusland is niet het enige land dat niets van Barbie moet weten. In verschillende Aziatische landen werd de film al verboden door een scène waarin een controversiële kaart wordt getoond van de Zuid-Chinese zee.