Rusland bestookt Oekraïne met ‘een van de grootste’ raketaanvallen sinds begin oorlog

In meerdere steden door het hele land klonken donderdagochtend sirenes en explosies. Ook in Lviv, een stad in het westen van het land ver van het front, meldden getuigen meerdere hardere knallen. Volgens de Oekraïense autoriteiten haalde luchtafweergeschut 54 van de 69 Russische raketten neer.

Het is nog onduidelijk hoeveel schade de raketten precies hebben veroorzaakt. Ook is niet bekend of de Russen donderdagochtend nog meer projectielen hebben afgevuurd. Eerder op donderdagochtend zei een adviseur van president Volodymyr Zelenksy nog dat Rusland ruim honderd, mogelijk zelfs honderdtwintig, raketten had afgevuurd op het land.

De laatste maanden vuurt Rusland geregeld een salvo van raketten en andere projectielen af op doelen in Oekraïne. Ook de raketten van donderdagochtend waren bedoeld om zoveel mogelijk schade te berokkenen aan het energienetwerk en de warme- en watertoevoer in het land. Met de aanvallen proberen de Russen de Oekraïense maatschappij deze winterse maanden te ontwrichten.

Zonder stroom

Vooral rond Kiev bleek het luchtafweergeschut effectief. Volgens het militaire bestuur van de stad wist het raketschild alle zestien raketten die op de stad werden afgevuurd te onderscheppen. Wel kwamen brokstukken van de neergehaalde projectielen terecht op drie huizen, een auto en een industriegebouw. Drie mensen raakten gewond, vooralsnog zijn er geen dodelijke slachtoffers gemeld.

Door het hele land zaten inwoners zonder elektriciteit. Voor een groot deel kwam dit doordat de stroom om veiligheidsredenen tijdelijk uitgeschakeld wordt als er sprake is van een aanval. Op die manier kan de schade aan het elektriciteitsnetwerk beperkt worden. In Kiev zat zo’n 40 procent van de inwoners zonder stroom en ongeveer 90 procent van Lviv had geen elektriciteit.

Het wordt voor de Oekraïense reparateurs steeds lastiger om de schade aan het energienetwerk te herstellen. Niet alleen stapelt de schade zich op, ook bemoeilijken de frequente aanvallen van de Russen de herstelwerkzaamheden. Het risico bestaat dat veel inwoners de komende tijd daardoor voor langere tijd zonder energie zitten.

Als gevolg van het Russische spervuur kwam een Oekraïense afweerraket neer op Wit-russisch grondgebied. Het gaat vermoedelijk om een S-300 raket, hetzelfde type dat vorige maand neerkwam in Polen. Wit-Rusland zegt dat het de raket zelf wist te onderscheppen en ‘ziet geen reden tot zorg’ omdat ‘dit soort dingen jammer genoeg nu eenmaal gebeuren’.