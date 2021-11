Rusland: Amerikaanse oorlogsschepen in Zwarte Zee zijn een ‘provocatie’

Rusland heeft bezwaar aangetekend tegen de aanwezigheid van Amerikaanse oorlogsschepen in de Zwarte Zee. Volgens minister van Defensie Sergej Sjojgoe vormt die een ‘provocatie’.

De Russische minister reageerde op de komst van de USS Mount Whitney, het vlaggenschip van de Amerikaanse Zesde Vloot, in het gebied. Het oorlogsschip passeerde afgelopen donderdag de Bosporus om zich aan te sluiten bij een aantal andere marineschepen van de NAVO op de Zwarte Zee.

“Dit is een vrijwel permanente poging ons op de proef te stellen, te kijken of we klaar staan en hoe ver we het defensiesysteem langs de Zwarte Zee-kust hebben opgebouwd”, zei Sjojgoe.

Met de marine-operaties wil de NAVO laten zien dat de westerse landen zich niet neerleggen bij de toenemende greep van Moskou op de strategische wateren sinds Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland Krim inlijfde.

Schijnaanvallen

Russische marineschepen en gevechtsvliegtuigen voeren geregeld schijnaanvallen uit op NAVO-schepen die zich in de buurt van de Krim wagen. In juni loste een Russisch schip volgens Moskou waarschuwingsschoten op het Britse oorlogsschip HMS Defender. Ook een Nederlands fregat werd volgens Den Haag door ‘gevaarlijk laagvliegende’ Russische gevechtsvliegtuigen lastig gevallen.

De westerse landen erkennen de Russische annexatie van de Krim niet en vragen Moskou dan ook niet om toestemming om in de wateren rond het schiereiland te varen, al proberen ze wel een rechtstreekse confrontatie met de Russen te voorkomen.

Eind vorige maand kwamen Russische gevechtsvliegtuigen in actie, toen twee Amerikaanse B-1B bommenwerpers over de Zwarte Zee vlogen. Volgens Moskou kwamen ze te dicht bij de Russische grens. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Groesjko beschuldigde de NAVO ervan dat die de Zwarte Zee tot een gebied van confrontatie maakt. “Dat is een uiterst gevaarlijk pad dat tot militaire incidenten en escalatie kan leiden”, waarschuwde hij.

Straat van Kertsj

Drie jaar geleden hielden Russische oorlogsschepen drie Oekraïense marineschepen aan die vanaf de Zwarte Zee naar de Zee van Azov op weg waren. Volgens Moskou hadden ze om toestemming moeten vragen door de Straat van Kertsj bij de Krim te varen. Bij de confrontatie raakten enkele Oekraïense matrozen gewond.

De Oekraïense schepen werden aan de ketting gelegd, terwijl de 24 opvarenden werden veroordeeld wegens ‘illegale grensoverschrijding’. Pas na maanden liet Rusland de Oekraïners vrij bij een gevangenenruil, waarbij Oekraïne een belangrijke getuige van het neerschieten van vlucht MH17 liet gaan.