Ruimtetelescoop James Webb brengt atmosfeer verre planeet in kaart: ‘Enorme sprong voorwaarts’

Wolken die in plukjes dobberen rond de scheidslijn tussen de lichte en de donkere helft van de planeet. Een atmosfeer tjokvol CO 2 en water. En zelfs de eerste meting van zwaveldioxide (SO 2 ) op een exoplaneet, een planeet die draait om een andere ster dan de zon. De hoeveelheid detail die ruimtetelescoop James Webb heeft ontward in de atmosfeer van Wasp-39b, een wereld zevenhonderd lichtjaar van hier, is zelfs voor kenners indrukwekkend.

“Dit is een enorme sprong voorwaarts”, zegt exoplaneetonderzoeker Ignas Snellen van de universiteit Leiden, zelf niet bij het onderzoek betrokken. “Wat ze hier in dit vakartikel laten zien: dat is iets waar je echt van droomt. Geweldig.”

Bijna honderd astronomen werkten samen aan de nieuwe metingen aan Wasp-39b en sinds dinsdagmiddag mogen ze er eindelijk over praten. Ze somden hun resultaten op in vijf afzonderlijke artikelen die binnenkort verschijnen in een vakblad.

Eenvoudiger in de ruimte

Wie wil weten welke chemische stoffen zich ophouden rond verre werelden, moet wachten tot zo’n planeet voor zijn ster kruist. Dan sijpelt een beetje licht door de atmosfeer, waarbij een deel wordt geabsorbeerd. De lichtfrequenties waarmee dat gebeurt, onthullen daarbij de aanwezige chemische verbindingen.

De eerste metingen, gedaan met drie van de vier instrumenten van Webb, onthullen bovenal dat die instrumenten zo goed werken als gehoopt, zegt Jean-Michel Dèsert van de Universiteit van Amsterdam, co-auteur van vier van de vijf nieuwe artikelen. Tegelijkertijd onthulden de metingen ook meteen enkele verrassingen. “Het is echt verbazingwekkend wat we nu allemaal al kunnen zien”, zegt hij.

Zo blijkt onder meer de verhouding tussen stoffen als zuurstof, koolstof en waterstof anders dan verwacht. Die chemische samenstelling levert inzichten op over hoe zulke planeten ooit zijn ontstaan: ver weg van de ster, of juist dichtbij, bijvoorbeeld.

“Het is in ons vak een beetje alsof we een afgebakken cake krijgen voorgeschoteld en we daaruit moeten afleiden wat het recept ooit was. Of er één ei in ging of twee, en hoeveel milliliter melk.” Elke aanwijzing over de samenstelling helpt dan dat raadsel op te lossen.

Ruimtetelescoop James Webb kort na de lancering op 25 december 2021, nog vlak bij de aarde. Beeld AFP

Complexe chemie

De aanwezigheid van zwaveldioxide onthult bovendien dat in de atmosfeer fotochemie heeft plaatsgevonden, chemische reacties die plaatsvinden onder invloed van sterlicht, vergelijkbaar met hoe in de aardatmosfeer ozon ontstaat. De nieuwe metingen zijn volgens Dèsert dan ook een opstap naar een nieuwe fase van het exoplaneetonderzoek, waarin het beschrijven van dat soort complexe chemie van verre planeten eindelijk routine wordt.

“Deze metingen aan Wasp-39b, een planeet groter dan Jupiter die dichter op z’n ster staat dan Mercurius, waren zó duidelijk zichtbaar dat we nog wel wat speelruimte hebben om naar kleinere planeten te kijken die verder weg staan van hun ster”, zegt Dèsert. De komende jaren hoopt hij met Webb daarom alles te kunnen bestuderen, van gasreuzen tot exotische lavaplaneten en rotsachtige werelden vergelijkbaar met de aarde. “We staan aan het begin van een heel opwindende tijd in het exoplaneetonderzoek.”