Ruim twee op de drie kinderen met migratieachtergrond voelen zich niet altijd veilig in Vlaams klaslokaal

70 procent van de kinderen die naar Vlaanderen vluchtten of recent migreerden en nu in de basisschool zitten, voelt zich niet altijd veilig in een Vlaams klaslokaal. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en de UGent. Meer dan één op de vier geeft bovendien aan met posttraumatische stress te kampen.

Het is de eerste keer dat de mentale gevolgen van vluchten of recente migratie voor kinderen in Vlaamse basisscholen in kaart worden gebracht. Een team van pedagogen en psychologen aan de KU Leuven en de UGent ondervroeg leerkrachten, leerlingen en ouders in drie Vlaamse basisscholen met een hoog aantal leerlingen met een migratieachtergrond.

Van de 120 ondervraagde kinderen tussen de 8 en 12 jaar geeft 30 procent aan met ernstige posttraumatische stresssymptomen te kampen. Eén op de vier zegt zelf veel of erg veel gedragsproblemen te vertonen. Dat kunnen problemen zijn zoals depressieve klachten of angst, maar het kan zich ook uiten in onrustig gedrag, hyperactiviteit of agressieve uitbarstingen tegenover anderen.

“Die cijfers liggen duidelijk hoger dan bij kinderen zonder migratieachtergrond”, zegt Lucia De Haene (KU Leuven), een van de onderzoekers. Opmerkelijk, want als je de leerkrachten ondervraagt, blijken die het probleem veel lager in te schatten: volgens hen heeft slechts één op de twintig leerlingen met een migratieachtergrond zulke gedragsproblemen.

Opvallend was ook dat zowel kinderen die naar België gevlucht zijn, onder meer uit oorlogssituaties, én kinderen die recent migreerden (om bijvoorbeeld economische redenen) een hoog niveau van posttraumatische klachten rapporteren. “Dat kan verschillende verklaringen hebben”, zegt De Haene. “Zo kunnen beide groepen tijdens het migratietraject geconfronteerd zijn met traumatische ervaringen. Maar ook slechte levensomstandigheden, racisme of discriminatie hier bij ons kunnen dat in de hand werken.”

De onderzoekers stelden ook vast dat 70 procent van de ondervraagde kinderen de sfeer in de klas niet altijd veilig vindt. Dat is sterk hoger dan in klassen zonder een multi-etnische samenstelling. Nochtans kan de klasomgeving een belangrijke plaats zijn om aan het mentaal welzijn te werken. Maar symptomen van posttraumatische stress, waaronder een hoog wantrouwen en hyperalertheid, kunnen er volgens de onderzoekers toe leiden dat kinderen met een migratieachtergrond interacties negatiever inschatten en het moeilijker hebben om vrienden te maken. Tegelijk kunnen veel prikkels, conflicten of pestgedrag in de klas die symptomen versterken.

Vooral leerkrachten moeten volgens de onderzoekers meer tijd en ondersteuning krijgen om de problemen op tijd op te merken en bespreekbaar te maken. Hoewel de ondervraagde leerkrachten erg begaan waren met de mentale gezondheid van de leerlingen, zouden ze nog niet altijd de nodige kennis hebben om hen te ondersteunen. Een proefproject waarin migratieverhalen op een creatieve manier in de les werden verwerkt, zorgde er alvast voor dat leerlingen de sfeer in de klas positiever omschreven en dat posttraumatische klachten bij de kwetsbaarste kinderen afnamen.