Ruim een maand geleden werd de stad Antwerpen gehackt. Vandaag zijn de gevolgen overal voelbaar

Meer dan een maand na de hacking van de stad Antwerpen blijven inwoners hinder ondervinden. Zo is het onmogelijk om stedenbouwkundige uittreksels op te vragen die nodig zijn om de (ver)koop van een huis af te ronden. ‘Het is lose-lose voor iedereen.’

Het zijn spannende tijden voor Sven*. Logisch: hij verkoopt samen met zijn partner een appartement in Antwerpen om zo een nieuwe woning te kunnen kopen buiten de stad. Maar het is niet de normale spanning van reikhalzend aftellen naar de verhuisdag die Sven voelt. Stilaan maakt hij zich zorgen over die verkoop. Vooral één vraag houdt hem bezig: zal hij op tijd de nodige stedenbouwkundige uittreksels te pakken krijgen die nodig zijn om de akte voor de verkoop van zijn appartement te vervolledigen?

“Normaal is het aanvragen daarvan een simpele aangelegenheid en bezorgt de stad die informatie binnen de dertig dagen”, zegt Sven. “Maar de stad kan dat niet meer doen sinds de hacking op 6 december.”

Svens verhaal is niet uniek. Notaris Goedele Vandekerckhove ziet meer soortgelijke vertragingen. Ook de Antwerpse vastgoedmakelaar ERA One schat dat dertig van hun verkoopdossiers die deze maand gepland staan om getekend te worden bij de notaris mogelijk vertraging oplopen. Een verkoop hebben de twee nog niet zien afspringen door de moeilijkheden. Vandekerckhove werkt bijvoorbeeld met het toevoegen van opschortende voorwaarden aan een dossier.

“Het zorgt voornamelijk voor meer werk om hetzelfde te kunnen doen”, zegt Karel Vanacker van Era One. “Verkopers en makelaars moeten meer praten en afstemmen met kopers. Die kopers hebben dan weer meer onzekerheid omdat ze niet weten wanneer een dossier afgerond zal kunnen worden. Ook notarissen hebben daardoor meer werk. En de stadsdiensten uiteraard, die nu als een gek bezig zijn om alles opnieuw in orde te krijgen. Het is een lose-lose voor iedereen.”

Wachtrij

Pro memorie: de stad werd op 6 december gehackt door hackerscollectief Play. Zij zouden zo’n 500 gigabyte aan gegevens hebben gestolen. De stad ging meteen in een digitale lockdown om erger te voorkomen. Veel stadsdiensten blijken een maand later echter nog altijd niet (volledig) uit die digitale lockdown te zijn teruggekeerd. Niet enkel de administratie ondervindt hinder, Antwerpenaren voelen de impact van de hacking ook in alledaagse zaken.

Sommige ouders met een kind in het stedelijk onderwijs kregen al de boodschap dat de schoolfactuur later zal volgen omdat het systeem die nog niet kan berekenen. Naar het containerpark gaan kan wel, maar enkel door achteraan in de rij aan te sluiten. Een afspraak maken voor zo’n bezoek kan nog niet.

Een afspraak maken kan wel opnieuw aan de stadsloketten, maar dan enkel om bijvoorbeeld een identiteitskaart, rijbewijs of reispas aan te vragen of iemands geboorte of overlijden aan te geven. Het aanvragen van parkeervergunningen, bewonerskaarten, toelatingen voor de lage-emissiezone of een zogenaamde A-kaart (nodig voor tal van zaken in Antwerpen) zijn nog onmogelijk.

Ironisch genoeg speelt de hacking bij sommige zaken in het voordeel van Antwerpenaren. Zo kan er geen inkom betaald worden in het zwembad. Eerder raakte al bekend dat parkeerboetes een tijdlang niet geïnd konden worden doordat dat systeem nog niet werkte. Foutparkeerders werden wel beboet via GAS-boetes.

Kostprijs

De hacking kost Antwerpen handenvol geld. Eerst en vooral loopt de stad heel wat inkomsten mis. Het is complex te berekenen om hoeveel het gaat. Op sommige plaatsen wordt gewerkt met een systeem waarbij de kosten bijgehouden en achteraf verrekend worden. Wie bijvoorbeeld vuilnis kwijt wil in de sorteerstraat, kan voorlopig een negatief saldo hebben omdat de benodigde kaart niet opgeladen kan worden.

Een raming van de totale kostprijs zou volgende week opgeleverd worden. Volgens De Standaard schat het kabinet van schepen van Digitalisering Erica Caluwaerts (Open Vld) de kostprijs op 70 miljoen euro. Dat bedrag wil men niet herhalen. “Het is nog veel te voorbarig om daar uitspraken over te doen”, zegt woordvoerster Magalie Verstraelen.

De stad blijft mikken op eind januari om alle diensten opnieuw online te krijgen. “We focussen in eerste instantie op de digitale dienstverlening die impact heeft op onze burgers”, zegt woordvoerder Dirk Delechambre. “Voor de hinder die vooral van belang is voor de interne werking mikken we op de zomer.”

Het opvragen van stedenbouwkundige uittreksels hoopt de stad eind volgende week opnieuw mogelijk te maken. “In afwachting daarvan werd een work-around onderzocht om de uittreksels manueel af te leveren”, zegt Delechambre. “Deze werking zal de komende dagen worden opgestart. Vermits deze aanpak veel manueel werk vereist, is de doorlooptijd langer dan normaal.”

Nog even respijt voor Sven dus, die zijn nieuwe huis officieel midden februari moet kopen. De extra moeilijkheid is in zijn geval dat het nieuwe huis niet in Antwerpen ligt. “De verkoper daar heeft er eigenlijk geen zaken mee dat wij nog een appartement willen verkopen in Antwerpen”, zegt Sven. “Halen we de deadline niet, dan moeten we een schadevergoeding van zo’n 150 euro per dag betalen. Misschien moeten we op zoek naar een alternatieve manier om de koop te financieren, bijvoorbeeld via een overbruggingskrediet. Maar ook dat kost geld.”

*Sven is een fictieve naam. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.