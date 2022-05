Ruim 37 miljard euro beleggersgeld TerraUSD gaat op in rook, CEO Do Kwon moet nu zelf bezuinigen

Bij ‘stablecoin’ TerraUSD ging vorige week 40 miljard dollar in rook op toen handelaren het vertrouwen in de cryptomunt verloren. CEO Do Kwon wordt in thuisland Zuid-Korea aangeklaagd. Hij is een kleurrijk figuur, met een diepe minachting voor mensen die het minder breed hebben.

Voordat Do Kwon, een voormalige techneut van Microsoft en Apple, naar schatting 40 miljard dollar (omgerekend ruim 37 miljard euro) aan beleggersgeld liet opgaan in algoritmische rook, mocht de vuilbekkende cryptokapitalist zijn critici graag afschilderen als paupers. “Ik discussieer niet met armoedzaaiers”, twitterde de 30-jarige Koreaan bijvoorbeeld, nadat de Britse econoom Frances Coppola had gewaarschuwd dat Do Kwons cryptomunten Terra en Luna niet bestand zouden zijn tegen een paniekuitbraak onder zijn honderdduizenden investeerders.

Nu moet Do Kwon, inmiddels “de meest gehate man van Zuid-Korea”, zelf op de kleintjes letten. Precies zoals Coppola had voorspeld, is zijn ‘stablecoin’ TerraUSD toch niet zo stabiel gebleken. Een cryptovariant van een bankrun leidde enkele weken geleden tot de ineenstorting van wat Do Kwon zelf nog niet zo lang geleden – vergezeld van de opmerking “Buig voor de koning” – had omschreven als “de oudste en meestgebruikte algoritmische stablecoin die er bestaat”. Maandagochtend 9 mei was de Terra nog één dollar waard, ruim twee weken later amper 7 dollarcent.

Toen Do Kwon in januari een kapitaalinjectie van 300 miljoen dollar in zijn cryptovaluta aankondigde, vroeg een twitteraar hem waar hij dat geld vandaan haalde. “Van je moeder natuurlijk”, luidde zijn antwoord.

Gedupeerde beleggers

Dat blijkt geen grootspraak te zijn geweest. Wereldwijd zijn ongeveer 280.000 beleggers het schip ingegaan, blijkt uit cijfers van de Koreaanse financiële autoriteiten. Een Koreaanse kantoorbediende en jonge moeder bijvoorbeeld, die haar spaargeld verloor nadat ze alles investeerde in Terra, verleid door Do Kwons belofte van een jaarrendement van 20 procent voor investeerders die hun stablecoins stortten bij zijn cryptobank Anchor. “Ik deed mijn best om te sparen, maar de rente bij de bank was veel te laag in deze periode van hoge inflatie”, vertelde ze de Financial Times. “Ik was wanhopig op zoek naar manieren om meer te sparen voor mijn drie kinderen.”

Op Koreaanse internetfora circuleren macabere grappen van gedupeerde beleggers over “naar de Han-rivier gaan”, een eufemisme voor zelfmoord. Terwijl de prijzen van Terra en Luna instortten, steeg in Naver, de Google van Zuid-Korea, het aantal zoekopdrachten op ‘Mapo-brug’, naar de Seoulse brug over de Han-rivier, die ook wel als de ‘Brug des doods’ te boek staat omwille van de vele springers. Op een Reddit-forum voor ‘Lunatics’, zoals investeerders in de cryptomunt Luna zich noemen, delen gedupeerden de nummers van zelfmoordhulplijnen.

Wankel evenwicht

De Lunatics hadden zich laten lokken door Do Kwons libertaire visioen van een cryptomunt die volledig buiten bereik was van de grijpgrage tentakels van centrale banken. In de ogen van Do Kwon, wiens volledige naam Kwon Do-hyung luidt, zijn cryptovaluta een antwoord op ons door ‘staatsgeweld’ gekenmerkte geldstelsel. Daarin was hij puristischer dan zijn concurrenten.

Net als andere stablecoins was de Terra gekoppeld aan de dollar, maar de manier waarop was onorthodox. Waar rivalen als Tether en USD Coin contant geld en staatsobligaties achter de hand houden om hun waarde van één dollar te waarborgen, moest de prijsstabiliteit in het geval van Terra van een algoritme komen. Het idee erachter was dat de Terra en zijn zustermunt Luna elkaar in evenwicht zouden houden: als de waarde van de Terra onder de één dollar zakte, haalde het algoritme automatisch Terra’s uit de omloop, ten gunste van extra Luna’s, waardoor de waarde van de Terra weer steeg.

Lange tijd ging dit goed. De Luna groeide in korte tijd uit tot een van de populairste nieuwe cryptovaluta. In een jaar tijd verzesvoudigde de waarde, tot iets meer dan 80 euro begin mei. Aan de vooravond van de ineenstorting was de Terra de op twee na grootste stablecoin ter wereld.

In het weekend van 7 en 8 mei begonnen investeerders plots miljoenen euro’s aan Terra’s weg te halen van Anchor, het bankachtige platform waarop investeerders hun cryptovaluta tegen 20 procent rente parkeerden. Op maandag 9 mei was het hek van de dam: hoe verder de Terra instortte, des te meer investeerders hun cryptovaluta probeerden te verkopen, tot ze ze aan de straatstenen niet meer kwijt konden.

‘Gebroken hart’

De schade bleef niet beperkt tot het crypto-imperium van Do Kwon alleen. In de maanden voor de ineenstorting had de alumnus van de Stanford-universiteit een oorlogskas van 3,2 miljard dollar aan bitcoins opgebouwd, als kapitaalreserves om de waarde van zijn eigen cryptovaluta op peil te kunnen houden. Toen de Terra instortte, begonnen Do Kwon en consorten in moordend tempo bitcoins te verkopen, tot er van zijn oorlogskas met 80.000 bitcoins nog maar 313 over waren.

Ook de bitcoin kreeg daardoor een klap. ’s Werelds waardevolste cryptomunt verloor sinds het hoogtepunt – meer dan 58.000 euro in november – al naar schatting 45 procent van zijn waarde. Na de val van Terra kwam daar nog eens een verlies van 5.000 euro bovenop. De bitcoin is momenteel ruim 27.000 euro waard.

“Mijn hart is gebroken door de pijn die mijn uitvinding bij jullie heeft veroorzaakt”, twitterde Do Kwon anderhalve week geleden aan zijn één miljoen volgers. Ondanks zijn fiasco is hij van plan zijn cryptomunt Luna nieuw leven in te blazen, al is nog niet duidelijk hoe.