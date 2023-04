Ruim 200 kilometer file vandaag, ook morgen drukke avondspits verwacht

Bij ons zijn er donderdagavond geen records gebroken. In Nederland was dat wel het geval met meer dan 1.500 kilometer file, schrijft ‘Algemeen Dagblad’. “Op het hoogtepunt hadden we een goede 200 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. Dat is zeer hoog, maar over records gaat het zeker niet”, aldus Bruyninckx.

Lang aanschuiven dus voor een donderdag in een schoolvakantie, maar dat lag niet per se aan ongevallen. “Het valt op, omdat het aantal incidenten dat door onze verkeersleiders op de Vlaamse wegen hebben geregistreerd zeer beperkt was”, zegt de verkeersdeskundige. “De files die er stonden hadden vooral te maken met het slechte weer van vandaag. Het was een regenspits met lastige rijomstandigheden. Tegelijkertijd kunnen we ervan uitgaan dat er ook heel wat vrijetijdsverplaatsingen tussen zaten.”

Hetzelfde scenario zou zich vrijdagavond kunnen voltrekken, na een vermoedelijk rustige ochtendspits. “Uit het verleden weten we dat avondspitsen voor een verlengd weekend echt wel zwaar uitvallen”, zegt de woordvoerder. “Zeker in de regio Antwerpen zien we dat het rond de middag al zeer druk begint te worden.” De kans zit er dik in dat dat ook morgen het geval zal zijn, met Nederlanders en Duitsers die via de Scheldestad naar de Belgische kust rijden.

En het verkeer op zaterdag en zondag? “Dat zal van het weer afhangen. Als dat prachtig is, dan zie je dat zaterdagochtend veel mensen vertrekken richting de kust. De mensen die een heel weekend hebben geboekt, vertrekken echter graag al op vrijdag”, voorspelt Bruyninckx. Het KMI verwacht een bewolkt weekend met lokale buien.

Voor op paasmaandag voorspelden Touring en VAB eerder deze week al een “zeer drukke” paasmaandag op de Europese wegen.