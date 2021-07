Ruim 20.000 vaccins in Gent zijn veilig verklaard na stroomonderbreking

Het gaat om 3.740 flacons die tussen 3 uur en 6 uur ‘s nachts niet zijn gekoeld. De voorziene noodgeneratoren hebben het laten afweten. Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) moest daarom de veiligheid van de vaccins onderzoeken. Het ging om spuitjes van producenten Moderna, Pfizer, AstraZeneca en Johnson & Johnson. Sommige vaccins moeten onder uiterst strenge omstandigheden en lage temperaturen bewaard worden. Het was vanochtend niet duidelijk of dat het geval was geweest.

Maar vrijdagmiddag werd duidelijk dat de stroompanne niet lang genoeg geduurd heeft om de vaccins onbruikbaar te maken. Het FAGG bevestigde dat de veiligheid niet gehypothekeerd is door de stroompanne. Toch legt het incident bloot hoe kwetsbaar de vaccins zijn en hoe belangrijk de zorgvuldige bewaring van het schaarse goed is.

Vrijdagochtend, toen de flacons eerst onderzocht moesten worden, zijn bijna 600 vaccinatieafspraken verplaatst. Er zijn toen vaccins uit andere eerstelijnszones en het UZ Gent overgebracht om de vaccinatiecampagne in Gent niet te laten stilvallen.

Gedurende de volledige vaccinatiecampagne zijn in gans België bijna 13.000 dosissen al verloren gegaan door menselijke fouten en problemen bij de opslag, zo staat te lezen op het dashboard Covid Vaccinaties België. Het gaat dus om een omvangrijk incident in Gent, al is het afwachten of de kwaliteit van de vaccins na de stroompanne definitief niet meer te garanderen is.

Er zijn vrijdag geen indicaties dat er kwaad opzet in het spel zou zijn. Maar het is wel duidelijk dat de noodgenerator die de veilige bewaring van het kostbare vaccin moest garanderen, niet heeft gewerkt. “Dat is uiteraard heel problematisch”, zegt Bracke. “We moeten dat uitzoeken. Die dingen zijn uitgebreid getest.”

Opslagplaats van de vaccins in flanders expo. Beeld Wannes Nimmegeers

In Flanders Expo worden de komende dagen in acht straten zowat 4.000 mensen per dag gevaccineerd. Vrijdagochtend werd de stroompanne opgemerkt, waardoor de eerste twee uur geen prikken zijn gezet. Zowat 570 personen kregen een nieuwe afspraak en er zijn vaccins uit andere eerstelijnszones overgebracht om de werking te kunnen verderzetten.