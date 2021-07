Ruim 17.000 12- tot 15-jarigen gevaccineerd in Vlaanderen, maar aantal afwezigen eerste coronaprik stijgt

Dinsdag gingen de eerste vaccinatie-uitnodigingen voor de jongste groepen die in aanmerking komen, de deur uit in Vlaanderen. In totaal werden er al meer dan 95.000 uitnodigingen verstuurd, nog ongeveer 205.000 12- tot 15-jarigen wachten nog op een uitnodiging. In een aantal centra konden tieners deze week ook terecht zonder uitnodiging.

Van de ongeveer 140.000 16- en 17-jarigen zijn er nu net geen 60.000 al gevaccineerd. Bij de meerderjarigen tot slot zijn alle uitnodigingen de deur uit, 75.000 18-plussers kregen tot nu toe een ‘heruitnodiging’ omdat ze hun eerste afspraak lieten passeren. Wie toch nog snel een prik wil, kan zich ook nog altijd op de reservelijst Qvax inschrijven. Doordat er nu genoeg vaccins zijn en meer mensen niet komen opdagen, staat het systeem garant voor een snelle prik.

90 procent tegen einde juli, aantal ‘no-shows’ stijgt fors

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid mikt op een vaccinatiegraad van 90 procent van de volwassenen tegen einde juli, over twee weken. Vandaag staat de teller op 88,5 procent, maar in tegenstelling tot vorige maand loopt de vaccinatiegraad voor de eerste prik nu steeds trager op.

Lees ook ‘Terug naar een normaal leven? Neen, het zal nóóit meer zoals vroeger zijn’

Door de vakantieperiode en doordat jongeren zich in mindere mate laten inenten, is het aantal niet-opdagers gestegen tot meer dan 17,7 procent per week. Dat komt overeen met zowat 60.000 personen. Het aantal zogenaamde no-shows bevond zich midden mei op amper 2,5 procent, maar nam sinds begin juni razendsnel toe. 1,8 procent van de totale bevolking gaf daarbovenop expliciet aan niet gevaccineerd te willen worden.

Toch is het Agentschap Zorg en Gezondheid niet echt verontrust. “Het aantal no-shows zit inderdaad in een stijgende lijn, al is dat niet helemaal onverwacht. Een deel van de mensen heeft ook nog hun uitnodiging op zak en kan dus zelf nog een nieuwe afspraak inboeken.” Personen van wie hun uitnodiging is komen te vervallen, moeten wel helemaal aan het einde van de rij aansluiten, nadat alle personen ouder dan 12 jaar een eerste uitnodiging hebben gekregen. Moonens schat dat die “ergens in de loop van augustus” een tweede kans zullen krijgen.

Bijna 60 procent volledig gevaccineerd

Deze maand worden er vooral tweede prikken gezet, en de volledige vaccinatiegraad bij de volwassenen is tot vandaag al opgelopen tot 59,1 procent. Het aantal personen dat niet komt opdagen voor de tweede prik stijgt ook, zij het een stuk minder fel, tot 2,5 procent eind juni.

De komende twee weken krijgen de vaccinatiecentra bijna een miljoen vaccins om een tweede prik te geven, waardoor de volledige vaccinatiegraad dan tot bijna 80 procent opgelopen zal zijn. Begin deze week werd beslist de tussentijd bij het Pfizer-vaccin terug te brengen van vijf naar drie weken, om zo sneller meer mensen een volledige bescherming te kunnen bieden. In de loop van augustus moet dan de kaap van de 90 procent gevaccineerde volwassenen gerond zijn.

Hoeveel Belgen hebben hun vaccinatie tegen het coronavirus achter de rug? Bekijk het in onze Vaccinatieteller.