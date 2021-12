Ruim 10.700 gedetineerden in Belgische gevangenissen (met slechts ruimte voor 9.300)

Overbevolking is al jaren een probleem in de Belgische gevangenissen. In principe is in de 35 penitentiaire instellingen maar plaats voor ongeveer 9.300 gedetineerden, maar het aantal zit al enkele jaren boven de 10.000.

Volgens de meest recente cijfers, die dateren van 24 december, zitten op dit moment 10.781 gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Vorig jaar waren dat er rond dezelfde tijd 10.442, een jaar daarvoor 10.903. In 2020 werden wel heel wat gevangenen die op minder dan zes maanden van het einde van hun straf waren vervroegd vrijgelaten wegens corona.

Op dit moment zitten ook nog eens vier gedetineerden in de deradexafdeling van de gevangenis in Itter. Het gaat om gevangenen die geïsoleerd worden omdat ze anderen zouden kunnen radicaliseren. De deradexafdeling van de gevangenis van Hasselt telt geen geradicaliseerde gedetineerden meer. Vorig jaar telden deze afdelingen nog tien gedetineerden, van wie vier in Hasselt.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) maakte eerder al bekend dat hij tegen het einde van de legislatuur vijftien nieuwe kleinschalige detentiehuizen wil openen, die samen goed zouden zijn voor 720 nieuwe plaatsen. Er komen ook twee klassieke gevangenissen bij, in Haren en in Dendermonde.

Van Quickenborne wees de afgelopen weken meermaals op het succes van de operatie rond de versleutelde telefoons van Sky ECC voor de overbevolking, specifiek in de gevangenis van Antwerpen. Sinds die politieoperatie zijn al meer dan 500 mensen gearresteerd, van wie er ruim 200 in voorlopige hechtenis zitten.