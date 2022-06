Ruige seks is lang niet voor iedereen bevrijdend, maar in het datinglandschap van Tinder en Grindr lijkt het weleens de norm

Jana Antonissen is journalist.

“Meiden, hij heeft me zo hard geneukt dat ik moest kotsen… hoe zal ik het vieren?”, meldde een jonge vrouw op Twitter. Een leeftijdsgenote retweette, schreef erboven: “Sex positivism is het ergste dat ons cultureel gezien is overkomen.” Voor de nuance moet je niet op Twitter wezen, maar deze tegenovergestelde meningen leggen wel bloot waar we vandaag, in ons post-seksuele-bevrijdingtijdperk, aan­beland zijn.

Onder generatiegenoten leeft erg het idee dat wederkerige seks sowieso goed is: hoe meer, hoe beter. Daarvoor hoef je je, zelfs in een relatie, niet tot één persoon te beperken. In het mainstreamfeminisme staat schaamteloos van seks houden synoniem voor progressief zijn. Columns, romans, popsongs, films en voorstellingen over seksuele escapades waren eens vernieuwend, vandaag vooral cliché.

Begrijp me niet verkeerd, ik hou heus wel van seks en ja, ook van experimenteren. Terugkeren naar een seksueel onderdrukkende samenleving is het laatste dat ik wil. Alleen vind ik de status die wij nu aan seks toekennen soms best vermoeiend. Zo geïnternaliseerd heb ik onze zogezegd verlichte, seksuele mores dat ik begin te stressen wanneer ik weinig bedavonturen heb. Alsof beperkte seksuele activiteit afbreuk doet aan mijn identiteit als vrijgevochten jonge vrouw.

In een opiniestuk voor The Washington Post stelt Christine Emba, auteur van Rethinking Sex, dat we dringend een nieuw seksueel ethos nodig hebben. Nu we dankzij MeToo weten dat seks zonder consent slecht is, wil ze dat we anders gaan nadenken over seks mét instemming. Consent is namelijk geen garantie voor goede seks. Zo noemt Emba de ervaring van het moderne daten “vaak triest, verontrustend en zelfs traumatisch”. De ­seksuele bevrijding verloste veel mensen van schaamte en stigma, maar daarbij werden gaandeweg wel bepaalde voorkeuren boven andere verheven. Ruige seks bijvoorbeeld is lang niet voor iedereen bevrijdend, maar in het dating­landschap van Tinder, Grindr, Feeld en consorten lijkt het weleens de norm. Zo vertelde een vriendin hoe haar date tijdens hun eerste nacht samen plots hard in haar gezicht sloeg om vervolgens haar keel dicht te knijpen. Ze was geschrokken, maar zei niets. Want explosief was goed, en eigenlijk wel opwindend. Toch?

Mannen die het liever wat rustiger aan doen zijn evenzeer de dupe van dergelijke ingebakken veronderstellingen. Een jongeman die via Tinder een vaste vriendin hoopte te vinden, verzuchtte dat zijn dates vaak allerlei kinky dingen verwachten, terwijl hijzelf meer houdt van wat vandaag schamperend vanilleseks genoemd wordt.

Er wordt weleens beweerd dat seks de meest natuurlijke handeling is, maar dat klopt niet. Seks is politiek, een cultureel construct. Seks-positivisme is als beweging daarom te binair, te rechtlijnig voor de kleverige complexiteit van seksuele verlangens. Misschien kunnen we proberen seks-kritisch of seks-neutraal te zijn: meer genuanceerd, minder dwingend.

Want louter seks vieren volstaat niet om écht vrij te zijn.