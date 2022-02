Rudy Giuliani neemt deel aan ‘The Masked Singer’ - en geschokte juryleden stappen op

Het nieuwe - zevende - seizoen van The Masked Singer is nog niet op de Amerikaanse tv, maar zorgt nu al voor ophef. Vorige week, tijdens de opnames van de eerste aflevering, liepen juryleden Ken Jeong en Robin Thicke van het podium toen Rudy Giuliani zijn hoofddeksel en kostuum verwijderde om zichzelf te onthullen.

Collega-juryleden Jenny McCarthy en Nicole Scherzinger bleven zitten. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Deadline, die het incident voor het eerst meldde, scholden zij Giuliani uit omdat hij, net als zijn voormalige baas, blijft beweren dat de presidentsverkiezingen van 2020 “gestolen” zouden zijn, en dat Trump de eigenlijke winnaar was, in plaats van huidig president Joe Biden. Jeong en Thicke keerden uiteindelijk wel terug.

Giuliani is niet de eerste vooraanstaande Republikein die deelneemt aan The Masked Singer. In 2020 deed Sarah Palin, voormalig gouverneur van Alaska en voormalig kandidaat-vicepresident het hem al voor. Palin zei dat ze verscheen als een “wandelende middelvinger naar de haters die er zijn in de wereld waar ik kon doen wat ik wilde doen”, wat leidde tot veel verontwaardiging en kritiek op de show.

In 2019 verscheen Trumps controversiële voormalige perschef van het Witte Huis, Sean Spicer, in Dancing with the Stars. Tom Bergeron, de gastheer van de show, reageerde op de daaropvolgende kritiek door te zeggen dat de wedstrijd tot doel had om een “vreugdevolle adempauze te bieden in ons vermoeiende politieke klimaat”, vrij van “partijgebondenheid”.