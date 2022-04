RTBF moet programma’s onderbreken door grote stroompanne in Brussel: wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand?

Deze middag viel de stroom uit in een vijftigtal straten in Evere en Schaarbeek. Daardoor zaten enkele duizenden woningen en bedrijven urenlang zonder elektriciteit. Volgens netbeheerder Sibelga was er een technisch probleem bij een voedingspost die stroom levert aan een dertigtal cabines. Tegelijk is er ook een probleem opgedoken met een noodkabel, die bij een panne de stroomvoorziening moest blijven garanderen.

Ook de Meiserwijk, waar de openbare omroepen VRT en RTBF gevestigd zijn, kwam zonder stroom te zitten. De RTBF moest een tijdlang zijn programma’s onderbreken, de VRT kon de panne opvangen met noodgeneratoren. Op Twitter laat de openbare omroep weten dat het programma Terzake vanavond wel zal uitwijken naar een andere studio.

Door een grote stroompanne in Brussel wijken we uit naar een andere studio vanavond. Ander decor, zelfde #terzaketv. Straks om 20u op @canvastv met @anneliesbeck pic.twitter.com/QeQaioZIYx — Terzake (@terzaketv) 6 april 2022

De Brusselse brandweer werd ook nog naar de Reyers-site geroepen wegens rookontwikkeling. Die was afkomstig van de noodgeneratoren. Een persoon was door de stroompanne vast komen te zitten in een lift en werd door de technische dienst van de RTBF bevrijd.

Rond 18 uur was de stroompanne van de baan en had iedereen in de getroffen straten weer elektriciteit.