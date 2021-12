► RTBF-journalist hardhandig aangepakt tijdens coronaprotest in Brussel

Bekijk hier hoe de journalist ingesloten wordt:

In Brussel vond dit weekend de derde coronamars plaats. De betoging verliep over het algemeen rustig, maar vanaf 16 uur begon een groepje relschoppers de confrontatie te zoeken met de politie. Er werden 55 mensen opgepakt. Tijdens diezelfde betoging werd ook journalist Eric Boever aangevallen. Op videobeelden is te zien hoe de groep jongeren de journalist insluit. Na het incident werd Boever voor medisch onderzoek naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

De journalist bracht verslag uit van de betoging tegen het Covid Safe Ticket (CST), toen hij herkend werd door een groep manifestanten. “Ze waren erg jong. Gelukkig heb ik geen rechtstreekse klappen geïncasseerd, maar het scheelde niet veel. Uiteindelijk kreeg ik een volle lading traangas in mijn ogen gespoten”, zegt Boever bij BRUZZ.

Vrijheid van informatie

De RTBF zegt geschokt te zijn en veroordeelt de feiten. Ze zullen ook aangifte doen tegen de aanvallers. “Verbale en fysieke agressie komen steeds vaker voor. Bij ons, maar ook in andere Europese landen”, klagen ze aan. “Je mening uiten tijdens georganiseerde demonstraties is een recht, maar daarover onafhankelijk en zonder druk informeren is ook een democratisch fundament”, laten ze verstaan in een persbericht. Ook Boever wees daarop: “Een demonstratie rond vrijheden moet ook de vrijheid om te informeren omvatten.”

De Franstalige minister van Media, Bénédicte Linard (Ecolo), bekijkt momenteel verschillende opties om ervoor te zorgen dat journalisten beter beschermd worden bij de uitoefening van hun beroep. Dat liet haar kabinet maandag weten. “Als vrijheid van meningsuiting een fundament is van democratie, dan is de persvrijheid dat ook. Geen enkele journalist hoeft bang te zijn voor zijn veiligheid omdat hij zijn beroep uitoefent”, postte ze op Twitter.