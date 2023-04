Royaltyexperts zien afwezigheid van Meghan Markle bij kroning Charles als statement: ‘De eindhalte voor Meghan’

Meghan Markle (41) was wel uitgenodigd voor de kroning van haar schoonvader koning Charles (74), meldt Het Laatste Nieuws. Het is haar beslissing om niet mee te reizen met prins Harry (38) naar Londen. Britse royaltyexperts ervaren dat als een duidelijk statement. ‘Dit markeert de eindhalte van haar koninklijke reis.’

Komen Harry en Meghan naar de kroning? Na maandenlang speculeren heeft Buckingham Palace uitsluitsel gegeven. Ze zijn “verheugd te bevestigen dat de hertog van Sussex de dienst op 6 mei in Westminster Abbey zal bijwonen”, schreven ze woensdag in een persmededeling. “De hertogin van Sussex zal in Californië blijven met prins Archie en prinses Lilibet.”

Oftewel: prins Harry gaat wel en Meghan Markle niet, aldus Het Laatste Nieuws. De Amerikaanse journalist Omid Scobie, die dicht bij het Hollywoodkoppel staat, beweert dat de verjaardag van Archie een bepalende factor was in de beslissing van het paar. Hun oudste kind wordt vier jaar op 6 mei, de dag van de kroning. “Naar verwachting zal prins Harry snel over en weer komen naar het Verenigd Koninkrijk, om uitsluitend de ceremonie in Westminster Abbey bij te wonen.”

Anderen geloven dat Harry alleen de oceaan oversteekt omdat de onderhandelingen over hun aandeel in de kroning zijn mislukt. Als “niet-werkende” leden van de koninklijke familie zouden hij en Meghan bijvoorbeeld niet op het balkon van Buckingham Palace mogen verschijnen, terwijl zijn oudere broer kroonprins William (40) en zijn gezinsleden wel een prominente, formele rol krijgen.

Aanval op familie

Het zal de eerste keer zijn dat Harry zijn familie terugziet sinds zijn biografie Reserve. Daarin bekritiseerde hij het vaderschap van Charles, noemde hij zijn stiefmoeder Camilla (75) “gevaarlijk” en beschuldigde hij William van fysiek geweld tegen hem. “Na alles wat gezegd en beweerd is in zes Netflix-afleveringen en één boek, is dit een grote doorbraak”, analyseert royaltyexpert Chris Ship van tv-zender ITV. “De vaststelling dat Harry alleen komt, betekent minder druk op de koninklijke familie. En minder ongemakkelijke foto’s samen.”

Tijdens het jubileum van de Queen waren Harry en Meghan wel nog beiden aanwezig, al was hun rol in de feestelijkheden toen ook beperkt. Beeld GC Images

‘Stap vooruit’

Harry en Meghan werden een maand geleden formeel uitgenodigd via een e-mail. De gerespecteerde Britse koninklijk historicus Robert Lacey benadrukt in The Guardian hoopvol te zijn. “De koning heeft vastberaden gehandeld door de huurovereenkomst van Harry en Meghan voor Frogmore Cottage (hun uitvalsbasis in het Verenigd Koninkrijk, red.) op te zeggen. Maar ook verzoenend door hen duidelijk te maken dat ze desondanks allebei welkom waren bij zijn kroning. Dit kan een stap vooruit zijn.”