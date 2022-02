Rotterdam breekt deel van historische brug af voor doortocht plezierjacht van Jeff Bezos

Het plezierjacht voor de rijkste man ter wereld wordt gebouwd door de regionale scheepsbouwer Oceanco in Alblasserdam. Wanneer het komende zomer het ruime sop kiest, moet het gevaarte eerst voorbij de Koningshavenbrug geraken, in Rotterdam beter gekend als De Hef. Deze monumentale voormalige spoorweghefbrug verbindt de oevers van het Noordereiland en de wijk Feijenoord.

Alle andere bruggen die het schip passeert, kunnen open. De Hef kent in de hoogste stand echter een maximale doorvaarthoogte van ruim 46 meter. De stad Rotterdam laat weten dat ze vanuit de maritieme sector een verzoek heeft gekregen om ervoor te zorgen dat het schip kan passeren. Daarvoor moet het middenstuk van de brug tijdelijk worden weggehaald.

Omstreden

Een woordvoerder van de burgemeester heeft het omstreden plan bevestigd. De stalen brug heeft een lange geschiedenis, en is vandaag een nationaal monument. De Hef, die een deel van de spoorlijn tussen Breda en Rotterdam vormde, werd in 1927 opengesteld en is in 1993 buiten gebruik gesteld voor het treinverkeer. Tussen 2014 en 2017 is de brug nog gerenoveerd. Daarna besliste de stad dat hij nooit meer ontmanteld zou worden.

Volgens een woordvoerster van Stadsbeheer is het bestuur nu echter akkoord gegaan met het verzoek na het goed afwegen van de belangen. “Aan de ene kant het economisch belang en de werkgelegenheid door de bouw van dit schip, aan de andere kant onze zorg voor De Hef, dat die blijft zoals hij is.”

Wanneer het schip De Hef komende zomer passeert en hoe lang de hele operatie duurt, kon het stadsbestuur nog niet zeggen, aangezien momenteel de planning wordt gemaakt en de details verder worden uitgewerkt. Wat het moet kosten, is ook niet bekend. Wel zijn de kosten voor de rekening van de scheepsbouwer, aldus het stadsbestuur.

Details over de bouw van het luxejacht door Oceanco lekten vorig jaar uit. Het bedrijf houdt de lippen stijf op elkaar over zijn klanten, maar een biografie van Bezos door Bloomberg leek vorig jaar geruchten te bevestigen dat hij de eigenaar zou zijn. Het schip, gekend als Y721, zal volgens Boat International de grootste in zijn soort zijn.