Ross’ meeuw in Nieuwpoort is momenteel de populairste vogel van het land: ‘Voor ik het wist, was er zes uur voorbijgevlogen’

Al meer dan twee weken baadt Nieuwpoort in het vogeltoerisme. Dat heeft alles te maken met de Ross’ meeuw, die voor het eerst in ons land opduikt. ‘We vertrokken om 5 uur ’s ochtends, en dan vliegt hij hier plots over ons heen. Daar doe je het voor.’

Het is koud en het miezert aan de Nieuwpoortse havengeul. Maar dat houdt geen enkele zichzelf respecterende vogelliefhebber tegen om dezer dagen naar de badplaats te trekken. Gewapend met regenkledij, verrekijkers, driepikkels en imposante telelenzen verzamelen er elke dag tientallen vogelaars om een glimp op te vangen van een wel erg atypische vogel: de Ross’ meeuw.

De Ross’ meeuw dankt zijn naam aan James Clark Ross, een Britse marineofficier die in de eerste helft van de 19de eeuw deelnam aan verschillende poolexpedities. Tussen 1839 en 1843 leidde hij een Antarctische expeditie. Hij ontdekte onder meer de Ross-zee in de Zuidelijke Oceaan, de Ross-zeehond en dus ook de Ross’ meeuw.

Nog steeds is het Hoge Noorden de natuurlijke habitat van de vogels. Ze trekken vooral rond in Oost-Siberië, Groenland en Noord-Canada, en overwinteren aan de rand van het pakijs. Heel af en toe duikt een verdwaalde Ross’ meeuw, door kenners ‘dwaalgasten’ genoemd, op in West-Europa. Zo zijn er sinds 1958 in Nederland een twintigtal waargenomen, maar in ons land nog nooit.

Max, Laurinn en Martin kwamen uit Duitsland naar Nieuwpoort voor de vogel. Beeld © Eric de Mildt

Tot de Belgische vogelspotter Marc Raes er op 1 december één zag vliegen vanop het Westerstaketsel in Nieuwpoort. Via Facebookgroepen en de website Waarnemingen verspreidde het nieuws zich als een lopend vuurtje onder liefhebbers, maar de vogel was al gaan vliegen. De Ross’ meeuw dook op in Leffrinkhoeke over de Franse grens, in Koksijde en in Oostduinkerke. En twee weken geleden verscheen hij weer in Nieuwpoort. Sindsdien baadt Nieuwpoort in het vogeltoerisme: van heinde en verre komen ze om de vogel te spotten.

Roze buikje

Dat snapt natuurgids Luc David van het Agentschap Natuur en Bos maar al te goed. “Met zijn roze buikje, zijn spitse vleugels en zijn zwarte halsbandje is het een heel gracieuze vogel. Dat hij zo zeldzaam is, helpt natuurlijk ook. Normaal moet je daarvoor naar Siberië, nu is Siberië even naar ons gekomen.”

De vogel lijkt steeds beter te aarden in Nieuwpoort. In de buurt van het staketsel zitten genoeg visjes om zich te voeden, en met een beetje geluk kan de Ross’ meeuw wat afval van de voorbijvarende vissers meegraaien. Bovendien lijkt hij allerminst schuw voor mensen. “Wellicht heeft hij hiervoor in het poolgebied amper mensen gezien. Hij ziet mensen dus niet als vijanden, maar associeert ons veeleer met voedsel.”

Vogelspotter Nicolas Van Overmeeren maakte een tekening van de meeuw. Beeld © Eric de Mildt

Ook de mensen die de vogel aantrekt, kun je een bijzondere soort noemen. Al lopen de soorten vogelspotters uiteen. “Je hebt er hier die amper boven hun camera uit kijken”, zucht vogelspotter Hugues Dufour uit Namen. “Voor hen draait het allemaal om de best mogelijke foto’s maken. In de vogels zelf lijken ze minder geïnteresseerd.” Hij neemt amper foto’s, gewoon kijken doet hij des te liever. “Ik ben hier al eens geweest, maar toen zat de meeuw aan een andere pier. Nu heb ik hem al beter gezien. Maar ik denk dat ik nog eens terugkom als het beter weer is.”

Twitchen en dippen

Ook aanwezig: de ‘twitchers’. Dat zijn fanatieke vogelaars die er veel geld en reiskilometers voor over hebben om zeldzame soorten te zien, zoals een Duits trio dat op het staketsel staat na te genieten. Om 5 uur zijn Max, Laurinn en Martin vertrokken uit Aken om de Ross’ meeuw te komen zoeken. Maar het is zeker niet de verste trip die ze al geboekt hebben.

“Ik heb al veertig landen bezocht, telkens om vogels te zien”, zegt Max. Inmiddels kan hij tweeduizend van de ongeveer tienduizend vogelsoorten afvinken. “Maar het lukt natuurlijk niet altijd. Zo had ik een lange reis naar Ghana gepland om een erg zeldzame vogel te zien, maar helaas heb ik hem ‘gedipt’.” Dat is vogelaarstaal voor: de vogel missen. “Ook hier dachten we dat we hem zouden dippen, want van de dertig aanwezigen had niemand hem deze ochtend gezien. Maar dan vloog hij opeens toch boven ons. Daar doe je het voor.”

Vogelkenner en tekenaar Nicolas van Overmeeren laat het twitchen liever aan zich voorbijgaan. “Ergens naartoe gaan om een vogel af te kunnen vinken, dat snap ik niet. Dan kun je even goed Panini-stickers verzamelen.” Hij trekt liever wat meer tijd uit om de vogel te observeren en te tekenen. “Telkens zie je nieuwe details. Je ziet aan alles dat de Ross’ meeuw geweldig tegen de koude kan. Vorige week observeerde ik hem vanaf het staketsel. Terwijl hij voorbijvloog, begon ik me zijn broedgebied voor te stellen. Voor ik het wist, was er zes uur voorbijgevlogen.”