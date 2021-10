(Röntgen)fotografie: wat onze geliefde huisdieren zoal opslokken

Het aantal rondzwervende spullen van de mens is zo groot, dat het voor dieren onmogelijk is om goed onderscheid te maken tussen wat eetbaar is en wat niet. Zo belandt veel rotzooi in een dierenmaag. Niet alleen bij honden, maar ook bij varanen, alligators en pauwen.

Dopje van de badkuip / alligator. Beeld West Villa Maria Vet Clinic

Vijl / mastiff. Beeld Sachem Animal Hospital

Peertje / golden retriever. Beeld Golf Rose Animal Hospital

Alien / kitten. Beeld Heron Creek Animal Hospital

My Little Pony / shih tzu. Beeld Oakland Animal Hospital

Hartvormig hangertje / pauw Beeld Frank Schallmaier

Keukenmes / staffordshire bullterrier Beeld Frank Schallmaier

Lepel / steppevaraan Beeld Frank Schallmaier