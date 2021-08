Rondzwervende olifanten in China bijna weer thuis na trektocht van 1.700 kilometer

De dieren, die in december wegtrokken uit een natuurreservaat in Xishuangbanna, in het uiterste zuiden van Yunnan, zijn met voedsel richting een speciaal voor hen uitgezette route richting huis gelokt. Dat werkte, want maandag liepen de veertien olifanten netjes over een brug bij het sigarettenstadje Yuxi. Om te voorkomen dat ze opnieuw richting steden afdwalen, worden ze met behulp van schrikdraad op speciaal aangelegde paden gehouden.

Habitat onder druk

In het grootste olifantenreservaat van China in Xishuangbanna, leven zo'n driehonderd olifanten in het wild. Hun habitat staat onder druk door urbanisatie en landbouw. Omdat olifanten in China sinds 1978 een beschermde status hebben, neemt hun aantal toe, maar de tropische jungles waarin ze leven raken juist versnipperd. Chinese biologen sluiten dan ook niet uit dat olifanten in de toekomst opnieuw aan de wandel gaan.

Waarom de dieren, die normaal in cirkelvormige patronen migreren, dit keer in een relatief rechte lijn naar het noorden trokken, stelt de dertig bij de olifantentrek ingeschakelde biologen voor een raadsel: mogelijks speelt de klimaatsverandering een rol, want Aziatische olifanten zijn nog nooit zover naar het noorden gedwaald.

Verbazing

De ecologische aftakeling van het leefgebied van de dikhuiden kreeg tijdens de maandenlange trektocht naar Chinese normen ook aandacht, maar bij het grote publiek voerden vertedering en verbazing de boventoon. Het volgen van de kudde, die permanent met drones werd gefilmd, werd dan ook een nationale obsessie. Honderden miljoenen Chinezen bekeken de olifanten via een speciale livestream op de staatstelevisie. Soms maakten ze zich zorgen, bijvoorbeeld als er in de buurt van de kudde giftige paddenstoelen waren gesignaleerd.

In plattelandsgebieden en stadjes deed de kudde zich tegoed aan graanalcohol. Olifanten braken in bij een bejaardentehuis en dronken de watervoorraad van een garage leeg. Al was de schade van de olifantentrektocht aanzienlijk – Chinese verzekeraars hebben volgens de plaatselijke autoriteiten al voor 771.000 dollar schadevergoeding uitgekeerd – bij confrontaties tussen olifanten en mensen is niemand gewond geraakt.

Dat is in het verleden wel gebeurd: vorig jaar in maart werd een boer vertrappeld door wilde olifanten. Tijdens de trektocht dit jaar zijn dan ook 150.000 mensen langs de route van de olifanten geëvacueerd.

Kunming

Even werd het spannend toen de olifanten de buitenwijken van provincie-hoofdstad Kunming met een bevolking van zeven miljoen mensen bereikten, maar met een machtsvertoon van 250.000 politiemensen en 1.500 voertuigen werd de kudde op veilige afstand van het stadscentrum gehouden. Onderweg is eerder deze zomer al een mannetje, dat van de kudde van afgedwaald, verdoofd en gevangen. Op de trektocht zijn twee kalveren geboren.