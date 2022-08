Rondsnuffelen op een van de grootste rommelmarkten van Vlaanderen: ‘Onmogelijk om alle kraampjes te bezoeken’

Het is ondertussen de 44ste editie van de zondagsmarkten in Genk, zowat de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. De meer dan zeshonderd kraampjes trekken heel wat kooplustigen aan. ‘Elk jaar is er meer reclame en komen er dus ook meer bezoekers.’

Op een paar honderd meter van het stadsplein word ik verwelkomd door de geur van gebraden vlees, het geluid van straatmuziek en het gekibbel tussen vermoeide marktkramers en vastberaden klanten. De kramen zijn volgestouwd met rommel, kleren, strips, boeken, servies, wasmanden, brilmonturen en fietsen. Het is er zo druk dat de mensenmassa zich traag voortbeweegt.

Olivier (29) staat deze zomer voor de negentiende keer op de zondagsmarkt. “De eerste keer dat ik hier stond met mijn ouders, broer en zusje was ik 10 jaar. Het was een familiegebeuren. De laatste jaren zie ik een ­positieve vooruitgang: er is meer volk en een goede promotiecampagne. Ook het weer speelt natuurlijk een ­belangrijke rol.”

Hij herinnert zich nog hoe hij als kind veel te vroeg moest opstaan, maar dat vond hij helemaal niet erg. “Eerst kregen we onze plek toegewezen en dan begon het onderhandelen over de prijzen, want dat werd echt veel gedaan. Naarmate de dag vorderde kwamen er steeds meer bekenden langs.”

Ondertussen is de markt uitgegroeid tot zo’n zeshonderd kraampjes, verspreid over het centrum. Je moet over een goede conditie beschikken om ze allemaal te bezoeken.

Principes

Olivier staat ook deze zomer weer op de zondagsmarkt. De laatste keer stond hij hier met zijn zusje. Ze hebben heel wat oude kleren verkocht. Het is een manier om ongebruikte spullen een tweede leven te bieden en er zelf ook wat aan te verdienen. “Het is natuurlijk niet je hoofd­inkomen,” lacht Olivier. “maar het heeft me wel geholpen om in te schatten hoeveel je kunt vragen voor bepaalde spullen en hoe je daarover kunt onderhandelen.” Olivier vertelt me dat hij alles verkoopt wat hij één jaar lang niet heeft gedragen of ­gebruikt. “Dat is mijn principe.”

Olivier herinnert zich het moment dat hij het schommelpaard dat al lang meeging in de familie verkocht had voor 110 euro. Dat was een recordprijs! “Meestal verkopen we alles aan een lagere prijs, maar soms ontmoet je een verzamelaar die bereid is meer te betalen.”

De gouden tip van Olivier is altijd te onderhandelen. “Zet je prijs niet te laag, want dan is er geen ruimte meer om te onderhandelen. Zorg er ook voor dat je een eyecatcher hebt. Een schommelpaard zou een eyecatcher kunnen zijn of je kunt een paspop gebruiken om je merkkleding in de kijker te zetten. Gebruik ook altijd een rek voor je kleren. Dat helpt.” Olivier houdt een gevoel van voldoening na aan elke zondagsmarkt. “Ik hoop dat het een mooie traditie blijft voor de Genkenaren, het is echt wel een meerwaarde.”

Duizenden bezoekers

Ook de Genkse schepen van Economie Toon Vandeurzen (cd&v) benadrukt het belang van de zondagsmarkten. “De eerste editie werd georganiseerd door de Genkse afdeling van Junior Chamber International, een wereldwijde organisatie voor ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar. Al snel nam het Genker Feestcomité het over in samenwerking met de stad. De markten zijn heel belangrijk voor de stad omdat de markt duizenden mensen aantrekt die ook in het centrum blijven plakken voor een hapje of een drankje. Verder mag ook elke winkel een kraampje voor de winkel zetten.”

Samira (46) is een toerist die uit ­Marokko een bezoekje is komen brengen aan haar zoon in Limburg. Dit is de eerste keer dat ze zo’n markt bezoekt. “Het is gewoon onmogelijk om alle kraampjes te bezoeken”, zegt ze verbaasd. Ze heeft nog nooit zo’n grote markt gezien. Ze toont me trots de buit van de dag: servies, wat kaarshouders en een blauwe fietshelm voor haar zoon. Ze vraagt zich wel hardop af hoe ze dit alles naar huis kan meenemen tijdens haar vliegreis. “Alles wat ik niet kan meenemen, laat ik maar voor mijn zoon achter”, stelt ze zichzelf gerust.

De rommelmarkten zijn ook voor mij een nostalgische plek waar mijn oma me de kneepjes van het onderhandelen leerde, al heb ik het nog steeds niet onder de knie.