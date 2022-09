Ronde van Lombardije finisht opnieuw in Como

Het parcours van de Ronde van Lombardije telt 253 km tussen Bergamo en Como. In de laatste 60 km ligt een reeks beklimmingen met eerst de Madonna del Ghisallo en de San Fermo della Battaglia, alvorens een eerste keer aan de finishplaats in Como te passeren. Daarna volgt een lokale lus van 22 km, met de beklimmingen van de Civiglio en binnen de laatste 10 km opnieuw de San Fermo della Battaglia. Vanaf de top van die laatste klim is het nog zo’n 5 km tot de finish.

De klassieker omvat dit jaar dus geen beklimming van de Muro di Sormano, de klim waarop kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in 2020 in de afdaling zwaar ten val kwam. Evenepoel hield daar een bekkenbreuk en een lange revalidatie aan over. De wedstrijd werd dat jaar uiteindelijk gewonnen door de Deen Jakob Fuglsang (toen Astana).

Vorig seizoen wist Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) de Ronde van Lombardije op zijn naam te schrijven. De Sloveen staat dit jaar opnieuw op de voorlopige deelnemerslijst, net zoals Tourwinnaar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Naast Fuglsang staan met Bauke Mollema (Trek - Segafredo) en Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) ook de winnaars van respectievelijk 2019 en 2018 in Bergamo voorlopig aan de start.