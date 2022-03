Rond Leuven zorgt de veralgemeende zone 30 voor opstand: ‘Kleutergedrag dat ons wordt opgedrongen’

Veilig of niet, lang niet iedereen is blij met de veralgemeende zone 30 in de Leuvense deelgemeenten. ‘Als ik hier effectief zo traag rijd, zit ik meteen met een slinger auto’s achter mij.’

“Deze weg is zone 50, hoor”, zegt de man met de zonnebril nogal stellig. Hij is met zijn auto tot stilstand gekomen bij het bord dat de bebouwde kom van Kessel-Lo aanduidt. Eronder hangt een vers bordje dat de snelheid voor de hele zone op 30 kilometer per uur begrenst. We wijzen, de blik reikt bijna tot tegen de bestofte voorruit, en de man schrikt zich een hoedje. “En ik passeer hier dus twee keer per dag om mijn zoon op te pikken.”

Hij is lang niet de enige die het niet ziet, of wil zien. Zowel langs de Leming als de Schoolbergenstraat is er met het blote oog weinig te merken van de zone 30 die sinds begin dit jaar gestaag in de Leuvense deelgemeenten wordt doorgevoerd. De motorfiets van de fotograaf geeft 42 kilometer per uur aan – ook hij heeft het moeilijk met de limiet – en toch worden we haastig voorbij gevlamd. “Heb je het gezien? Door een bomma.”

Het zijn de typische sluipwegen in Vlaanderen, grijze zones waar erftoegang en doorstroming een eeuwige boksmatch met elkaar uitvechten. “Het is soms echt een racebaan”, vertelt buurtbewoonster Poppy Asvestas (56), die al talloze poezen aan het asfalt is kwijtgespeeld. Maar ergens begrijpt ze het ook wel. Ze wijst richting de Diestsesteenweg, die schuilgaat achter het prachtige zicht vanaf de heuvelflank. “Daar sta je een halfuur in de file.”

Debatfiche

Een deel van het publiek lust de Leuvense aanpassingen rauw. In café De Kastaar gaat het aan de toog vaak over “het kleutergedrag dat ons wordt opgedrongen”, zegt de uitbater. Een petitie die de uitbreiding aanklaagt is intussen al zo’n 800 keer getekend.

“Ze zijn er met de hakbijl doorgegaan”, zegt initiatiefnemer Tim Lenaerts (42), die net over de grens in Linden (Lubbeek) woont. Hij gebruikt de Leming om tot bij de E314 te geraken en ergert zich aan de nieuwe situatie. “Er zijn toch mogelijkheden om én veiligheid én een vlotte doorstroming voorop te plaatsen? Betere fietsinfrastructuur bijvoorbeeld. Er is trouwens al een trage weg die parallel met de Leming loopt.”

"Het is soms echt een racebaan”, zegt buurtbewoonster Poppy Asvestas. Beeld Bob Van Mol

Dat hij heel wat medeactivisten heeft in Leuven, met Kessel-Lo aan de top van de petitielijst, voegt hij er snel aan toe. De indruk is gewekt dat Lenaerts de debatfiche van zijn burgemeester Theo Francken (N-VA) afratelt. Die sprak zich eerder al uit op Twitter over de “antiautofetisj van links” en maakte dat twee gedeelde grensstraten niet werden opgenomen in de zone 30.

Ideologische sneren zijn in dit debat langs beide kanten nooit veraf, al zeker op Twitter. Pieter Fannes van de Brusselse actiegroep 1030/0 stipte in dezelfde context aan over de man die in Strépy op een massa carnavalisten inreed: “Paolo F. was ook tegen de zone 30, just saying.” Het helpt de dialoog niet vooruit.

Nochtans is er best wat zinnigs te zeggen over de Leuvense plannen. Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) stelt dat de afweging per straat gemaakt is op basis van een logica die matcht met het afwegingskader dat de Vlaamse overheid eind december lanceerde. Bij zogenaamde ‘wijkontsluitingswegen’ is een belangrijk element om al dan niet de limiet op 50 te houden: is er gescheiden fietsinfrastructuur? “Waar die niet aanwezig is, kiezen we voor een coherente zone 30.”

Op sommige plekken krijgt de voet op het gaspedaal stuiptrekkingen. Ook Anne Boone (33), die met haar fiets langs de Schoolbergenstraat rijdt, stelt: “Als fietser en moeder sta ik helemaal achter het idee, maar als automobilist is het momenteel erg stresserend. Want als ik hier effectief 30 rijd, zit ik meteen met een slinger auto’s achter mij.” De kinderen fietsen hier dan ook bijna allemaal op het voetpad, weet bewoonster Arian Hendrickx (56). Daar is de laatste maanden weinig aan veranderd.

Minder ongevallen

Volgens Dessers staat het vast: Heverlee is als laatste deelgemeente aan de beurt, daarna volgen verkeersremmende elementen die de zone 30 ook effectief afdwingen. Nu al tonen de floating car data dat de verkeerssnelheid in Leuven afneemt, zegt hij. Ook voor een Telraam (een monitoringsysteem via burgers) in het verlengde van de Leming is dat het geval: de laatste twee weken reed 71 procent er trager dan 30 per uur, tegenover 63 procent in een gelijkaardige periode in oktober.

Kessel-Lo. Beeld Bob Van Mol

In dat opzicht zijn de cijfers onverbiddelijk. Wegen met een snelheidsregime van 50 per uur binnen de bebouwde kom zijn verantwoordelijk voor ongeveer vier op de tien slachtoffers op het Vlaamse wegennet, onder wie een deel (jonge) fietsers of voetgangers. “Internationaal zien we bij de invoering van zone 30 grofweg een halvering van de verkeersdoden”, zegt mobiliteitsprof Dirk Lauwers (UAntwerpen). In Brussel bleek dat vorig jaar effectief het geval, terwijl de cijfers in Vlaanderen net stegen.

Trager rijden biedt niet alleen grotere overlevingskansen maar ook een bredere gezichtshoek aan de automobilist, stelt Lauwers. Als die niet op de gsm zit te tokkelen, tenminste, zo zien we bij de enige auto die écht traag rijdt in Kessel-Lo.

Sowieso is weerstand een gekend fenomeen. In Graz, de eerste Europese stad die vol voor zone 30 koos in de jaren negentig, was slechts 44 procent van de bevolking positief voorafgaand aan de ingreep. Tien jaar later was dat 80 procent. Asvestas kiest alvast voor de veiligheid van haar poezen. “En de kinderen natuurlijk.”