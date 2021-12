Rond 10 december ligt intensieve zorg vol: dit zeggen de cijfers

De intensieve zorg in België kraakt in haar voegen, de vooruitzichten zijn somber. Gevreesd wordt dat alle bedden over tien dagen bezet zijn. De toestroom aan covidpatiënten houdt aan, terwijl er 800 niet-covidpatiënten zijn en meer dan 200 bedden onbeschikbaar zijn door personeelsuitval.

Met 17.800 besmettingen per dag, 12 procent meer dan een week geleden, lijkt de piek van de vierde golf nu echt in zicht. De R-waarde is gedaald tot 1,07, wat nog altijd op een lichte groei wijst. Pas wanneer het cijfer onder 1 zakt, krimpt de epidemie weer. Verwacht wordt dat dit over enkele dagen het geval zal zijn.

Vandaag liggen er 780 covidpatiënten op intensieve zorg in heel België, een toename van 19 procent tegenover een week geleden en 39 procent van alle in theorie beschikbare bedden.

Tot nu toe volgt de toename op intensieve zorg het meest pessimistische van de vijf scenario’s die biostatisticus Niel Hens twee weken geleden uittekende. Dit scenario leidt naar een piek tegen Kerstmis met meer dan 1.200 patiënten.

In theorie zijn er in heel België bijna 2.000 bedden op intensieve zorg. Maar door het vele personeelsuitval zijn er liefst 223 bedden gesloten. Tel daarbovenop nog meer dan 800 patiënten met niet-covidzorg en het is duidelijk dat er nu al niet veel marge meer op het systeem zit. Als we het meest pessimistische scenario blijven volgen, zal de drempel van 900 al begin volgende week overschreden worden. Nog een aantal dagen later, tegen 10 december, gaan we over de 1.000. “Dan is er dus geen plaats meer, dat is de realiteit”, aldus Marcel Van der Auwera, het hoofd van het comité dat de situatie in de ziekenhuizen monitort.

Toch staat het meest pessimistische scenario, met een toename tot 1.200, niet in steen gebeiteld, zo zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt). Hij ziet een belangrijk lichtpunt: de derde prik-campagne, die nu echt op dreef is bij de 65-plussers – meer dan de helft is geprikt – lijkt in deze leeftijdsgroep haar eerste vruchten af te werpen, in combinatie met de maatregelen. Senioren maken een steeds kleiner deel uit van de dagelijkse besmettingen, de piek bij hen lijkt zelfs al bereikt.

Aangezien het vooral ouderen zijn die in het ziekenhuis belanden, blijft de stijging in nieuwe opnames momenteel beperkt, tot 10 procent in België en 15 procent in Vlaanderen. En hoe minder mensen in de ziekenhuizen moeten worden opgenomen, hoe minder er uiteindelijk op intensieve zorg belanden. Molenberghs ziet de piek dan ook eerder op 1.000 patiënten midden december.

Maar dan nog betekent dit een druk die de zorg eigenlijk niet meer aankan. Eens de piek bereikt is, moet de daling nog volgen. Het lijkt nu al bijzonder moeilijk geworden om nog voor half januari weer onder de ooit zo kritische drempel van 500 ziekenhuisbedden op intensive care te duiken. Pas dan krijgt de zorg weer wat ademruimte.