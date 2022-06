Rome kreunt onder hopen vuilnis, ‘invasie van terrassen’ en beschonken toeristen

“Als bewoners van Rome, historici, kunstliefhebbers en beschermers van cultureel erfgoed richten wij ons tot u, Lazare Eloundou Assono, directeur van Unesco World Heritage”, is de aanhef van een brief geschreven door een groep van honderdvijftig Romeinse architecten, acteurs en kunsthistorici.

In de brief hekelen ze de erbarmelijke staat van de Italiaanse hoofdstad. Naast het almaar groeiende vuilnisprobleem – waar zelfs de historische binnenstad nu last van heeft – en de geluidsoverlast door dronken toeristen, zijn de briefschrijvers vooral boos over de invasie van terrassen op de meest iconische plekken van Rome. Piazza Navona, het plein voor het Pantheon en het gebied rondom de Trevi-fontein staan sinds de coronapandemie vol met tafels en stoeltjes. Dat was een maatregel van de gemeente Rome om horecaondernemers tegemoet te komen, omdat het ontvangen van gasten in binnenruimtes tijdens de pandemie zeer beperkt was. Inmiddels zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven en is er dus geen noodzaak meer om de stoepen vol te zetten, vinden de briefschrijvers. Op het stadhuis kregen ze naar eigen zeggen herhaaldelijk geen gehoor en dus vragen de briefschrijvers nu Unesco hen te helpen ‘een stad met drie millennia aan ononderbroken geschiedenis’ te beschermen.

Net als deze intellectuelen is het gros van de Romeinen teleurgesteld in de nieuwe burgemeester. Bij zijn aanstelling in oktober vorig jaar beloofde Roberto Gualtieri dat het vuilnisprobleem zijn hoogste prioriteit had: voor de kerst zou Rome vuilnisvrij zijn. Dat streven werd niet gehaald, sterker nog, de hoeveelheid vuilnis dat uit de containers puilt of op straat blijft liggen, groeit. Zelfs in de chique wijken in de Romeinse binnenstad liggen de vuilniszakken op straat. De beoogde revolutie in de uitgaanswijk Monti is totaal mislukt. De gemeente had de grote containers weggehaald en was begonnen aan een het van deur tot deur ophalen van het vuilnis. Maar het personeel bleek niet genoeg en door het weer toegenomen toerisme was ook de hoeveelheid vuilnis gegroeid.

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Onvoldoende

Na vijf jaar Virginia Raggi, een burgemeester die door veel Romeinen als een van de slechtste ooit wordt beschouwd, hadden de inwoners van de Italiaanse hoofdstad gehoopt op verandering. Tevergeefs. De lezers van dagblad La Repubblica geven burgemeester Gualtieri, na een half jaar in het gemeentehuis, een 4,5. En voor het schoonhouden van de straten en het managen van het vuilnisprobleem krijgt de burgemeester een nog grotere onvoldoende, een 3,5.

Burgemeester Gualtieri heeft nu opnieuw beloofd de problemen van Rome aan te pakken. Al deze maand zullen er 155 nieuwe vuilophalers worden aangenomen en de komende maanden zullen er nog eens 500 volgen, aldus het actieplan van de gemeente. Ook wil de gemeenteraad haast maken met de bouw van een vuilverbrandingsoven, die zou voor 2025 klaar moeten zijn.

Of de burgemeester ook van plan is om de regels rond het aantal tafeltjes op de Romeinse pleinen weer wat strakker te gaan handhaven wordt niet gemeld. De open briefschrijvers mogen dus alleen hopen dat de Unesco directeur burgemeester Gualtieri tot de orde gaat roepen.

Beeld NurPhoto via Getty Images