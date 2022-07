Romantische tuin in Stokrooie sluit na 30 jaar voor het publiek

“Niet van willen, maar van moeten,” zegt een emotionele Deferme. “We hebben beiden rugproblemen, zijn mentaal uitgeput en Tony kreeg de ziekte van Lyme.”

Astilbes en purperrode rozen aan vijverkant, een schaduwtuin onder oude eiken, een verrassend geel-blauw-oranje tuin, een charmante witte hoeve en opvallend veel bijen, hommels en vlinders die ons overal voorbij zoemen en fladderen. “De tuin is zo ingericht dat dankzij de mix van vroegbloeiers, zomerbloeiers en laatbloeiers elke drie weken de kleuren veranderen en nieuwe bloemen gaan bloeien. Zo heb je er de hele zomer lang genot van.”

De tuin blijft nog open voor het publiek tot eind augustus. Beeld rv

Deferme kocht de op enkele oude bomen na kale grond en een bijhorende lelijke rood bakstenen hoeve in 1991. De reden was tragisch. “Ik had een zwaar verkeersongeluk gehad waarbij ik verbrand was. Ik wou niemand meer zien. Als therapie begon ik aan de tuin. Omdat we amper centen hadden, begonnen we er beetje bij beetje aan. Telkens ik van het ziekenhuis terugkwam, had Tony bij wijze van cadeau een nieuw stuk grond beplant.”

Niet dat het de opzet was, maar In 1994 opende de tuin voor het grote publiek. Haar succes zo zegt ze, dankt ze aan de nieuwe stijl die toen introduceerde. “Eerst werd ik er mee uitgelachen, nadien wou iedereen zo’n tuin met mixed borders, veel rozen en gezellige zitjes.”

Haar bekendheid nam toe nadat Het Belang van Limburg op de voorpagina kopte: ‘Verbrande vrouw opent tuin voor het goede doel’. “In Vlaanderen had niemand een Engels getinte romantisch tuin gezien. Heel Stokrooie stond in rep en roer.”

Toen Mark Demesmaeker – de latere N-VA-politicus maar destijds nog reporter voor het VTM-programma Groene Vingers – Deferme vroeg zijn tuin te ontwerpen en de aanleg ervan in het programma werd opgenomen, zette ze zich helemaal in de kijker. Later zou ze samen met wijlen Gerty Christoffels ook een stuk van het programma overnemen. Vlaanderen had er een nieuwe tuin-queen bij.

Internationaal succes

Internationale tijdschriften pikten de tuin op, terwijl ook buitenlandse koffietafelboeken er (nog steeds) hoofdstukken aan wijdden. Een en ander bracht steeds vaker buitenlandse bezoekers op de been. “Veel Fransen en Duitsers, maar ook veel Chinezen, Amerikanen en Russen.“

Alleen maar goede herinneringen, zucht ze nu. De beslissing om de tuin met hoeve te verkopen viel zwaar. Het besef dat de politiek de tuin links liet liggen, ergerde haar. “Aan de Hasseltse kabinetschef legde ik uit waarom mijn tuin voor de stad een goede aanwinst zou zijn, en dat ze qua grootte en bekendheid gerust langs de Japanse tuin in Hasselt mocht staan. Geen budget, klonk het. Bij de provincie Limburg probeerde we het ook, en toen Zuhal Demir kwam kijken, zei ze: ‘Als dit Groot-Brittannië was, had het National Trust uw tuin al lang overgenomen.’ Mooi, maar resultaat bleef uit.”

“Gelukkig ken ik de nieuwe eigenaar,” zegt ze. “Hij werd verliefd op de tuin, en daardoor verliep de verkoop toch net iets makkelijker.”

Deferme verhuist in september naar de Hasseltse binnenstad, waar ze haar job als tuin- en landschapsarchitecte verderzet. Niet zonder enige trots toont ze de door haar ingerichte daktuin, waar haar nieuwe bureau op uitkijkt. “Een manier om vlinders en bijtjes naar hier te krijgen.”

Intussen blijft de tuin open voor het publiek tot eind augustus. “Tot dan moet het hier piekfijn zijn.” Haar werkhandschoenen liggen op de tafel samen met een handhark en een snoeischaar. Net als een pilletje tegen de lage rugpijn. “Ik zal het maar nemen, zeker? Driehonderd keer per dag door de knieën gaan; het hakt er na dertig jaar wel in. Misschien dat onze ruggen zich de komende jaren wat herstellen. Maar los daarvan: ik ga dit zo hard missen.”