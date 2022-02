Roland Duchâtelet dient strafklacht in voor matchfixing in titelstrijd 2013-2014

Het was de laatste, maar lang niet de eerste keer dat de ex-baas van Standard zich uitliet over potentiële matchfixing in de titelstrijd van het seizoen 2013-2014. Duchâtelet kijkt naar twee wedstrijden. Vooral naar Anderlecht-Genk. Anderlecht won gemakkelijk met ruime 4-0-cijfers. Maar ook naar de 3-2-overwinning van datzelfde Genk tegen Club Brugge.

De voorbije 7,5 jaar heeft Duchâtelet verschillende stappen ondernomen door zijn vermoedens van wedstrijdvervalsing. Maar na de RTBF-documentaire Milieu du terrain van afgelopen herfst en de lijst van 56 namen die doorverwezen zijn naar de strafrechter in de zaak-Propere Handen doet Duchâtelet een nieuwe poging.

Vanden Borre (links) en Mboyo (fluo trainingsoutfit) zijn boezemvrienden Beeld Photo News

Hij heeft dinsdagochtend een strafklacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen Anderlecht en Racing Genk. En ook tegen spelers Anthony Vanden Borre en Ilombe Mboyo. Er bestaan vermoedens dat Anthony Vanden Borre en Ilombe Mboyo horloges hebben uitgedeeld in de kleedkamer om het resultaat te beïnvloeden. Vanden Borre speelde in het bewuste seizoen voor Anderlecht. Mboyo, een goede vriend van Vanden Borre, lag onder contract bij Racing Genk.

Opvallend: Paul-José Mpoku en Jelle Van Damme volgen het voorbeeld van Duchâtelet. Zij waren in 2013-2014 sterkhouders in het elftal van Standard. Ze kiezen ervoor om een klacht in te dienen tegen Anderlecht en Genk voor competitievervalsing, maar niet tegen Vanden Borre en Mboyo. Duchâtelet zelf eist geen schadevergoeding.

Anderlecht zit zelf verveeld met de zaak. De recordkampioen is in de tussentijd van eigenaar en van bestuur veranderd. De club laat in een reactie weten dat het enkele maanden geleden al zélf klacht heeft neergelegd met burgerlijke partijstelling in dit dossier, na de beschuldigingen over matchfixing in de RTBF-reportage.