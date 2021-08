Roger Lespagnard bij hertest negatief op corona: trainer van Nafi Thiam mag atletiekstadion binnen

Woensdag was er in het Olympic Stadium nog geen vuiltje aan de lucht. Roger Lespagnard zat zoals gebruikelijk op de tribune om z’n atlete richtlijnen te geven of bij te sturen tijdens de 100m horden, het hoogspringen, kogelstoten en de afsluitende 200m. Maar vanochtend was er van de 74-jarige coach plots geen spoor meer.

Al snel bleek waarom: de Luikenaar had positief getest en werd afgezonderd. Met de test van Nafi Thiam bleek gelukkig niets aan de hand en zij kon haar competitie gewoon verder zetten, weliswaar zonder haar trainer. Michael Van der Plaetsen, coach en broer van tienkamper Thomas Van der Plaetsen, die gisteren uitviel met een scheur in de hamstrings, nam uitzonderlijk de rol van Lespagnard over. De prestaties van Thiam leden er niet onder: met haar 6m60 in het verspringen en 54m68 in het speerwerpen blijft zij in de running voor het goud.

Intussen deed de medische cel er alles aan te tonen dat het om een valse positieve test ging. In oktober raakte Lespagnard al eens besmet met covid-19, wat de positieve test zou kunnen verklaren. Bovendien was het niet de eerste keer dat Lespagnard positief testte in Japan - de hertest bleek telkens negatief. Aan die testresultaten werd evenwel geen ruchtbaarheid gegeven.

Ook dit keer bleek de hertest negatief. Lespagnard kan straks gewoon weer zijn plek in het stadion innemen.