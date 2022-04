Roemrucht Russisch oorlogsschip Moskva is volgens adviseur Zelensky ‘gezonken’. Na beschietingen of brand? Dit is wat we weten

1. Vlaggenschip in Zwarte Zee

De Moskva is sinds 2000 het vlaggenschip van de Russische vloot in de Zwarte Zee. Het is zowat het belangrijkste oorlogsschip in de strijd tegen Oekraïne. Vooral bij de slag om Marioepol en de mogelijke toekomstige slag om grote havenstad Odessa heeft Rusland militaire capaciteit op zee nodig.

Volgens de Oekraïense gouverneur van Odessa werd het schip geraakt door Oekraïense Neptune-kruisraketten, wat een immense militaire triomf zou zijn voor Kiev. Rusland zegt op zijn beurt niets over een eventuele aanval.

Of er gewonden en doden vielen is niet duidelijk. Een Oekraïense presidentiële adviseur meldt dat het schip in stormachtige wateren zat en is gezonken. Ook dit kan niet onafhankelijk bevestigd worden. Al Jazeera meldt op basis van lokale bronnen dat het schip zou zijn gekapseisd.

2. ‘Go fuck yourself’

Het schip werd aan het begin van de invasie gebruikt om het Oekraïense Slangeneiland te veroveren. Daar kreeg het van Oekraïense soldaten de inmiddels beroemde opmerking ‘Go fuck yourself’ (‘Ga naar de hel’), een ‘heroïsche daad’ die werd vereeuwigd op een Oekraïense postzegel. De gouverneur in Odessa stelt nu dat het schip “precies is waar het door onze soldaten naartoe werd gestuurd”.

Het is volgens Kiev het tweede Russische oorlogsschip dat zwaar beschadigd raakte na Oekraïense beschietingen. Vorige maand werd het landingsvaartuig Orsk uitgeschakeld in de zee van Azov.

3. Ervaring in Syrië en Georgië

De Moskva is 186 meter lang en kan ruim 500 bemanningsleden dragen. Het draagt volgens Oekraïne 16 kruisraketten die doelen tot 700 kilometer verderop kunnen raken. In 2015 werd het schip nog ingezet bij de Russische militaire interventie in Syrië. In 2008 patrouilleerde het langs de kust van Georgië tijdens de oorlog daar.

De Moskva op 7 april. Beeld AP