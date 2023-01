Roemeense vrouwen leggen uit hoe misogyne influencer Andrew Tate hen als tieners benaderde via sociale media

Daria Gusa was 16 en zat nog op school, toen ze naar eigen zeggen een privébericht op Instagram ontving van Andrew Tate. “Er stond gewoon ‘Roemeens meisje’ en hij zette er wat flirterige emoji bij”, vertelt Daria aan de Britse openbare omroep BBC. “Ik was in de war omdat ik amper 200 volgers had en het een privéaccount was.”

Gusa is een van de twee tieners die aan de BBC hebben beschreven hoe Andrew Tate en zijn broer Tristan hen online benaderden. Dat gebeurde blijkbaar volgens een standaardformule.

“Het was duidelijk dat we middelbare scholieren waren”, zei Daria. “We hadden onze middelbare school zelfs in onze bio vermeld. Ik denk dat hij gewoon probeerde meisjes te vinden die zo onschuldig of naïef mogelijk waren.”

Gusa nam een screenshot van Tate’s bericht, waar ze nooit op reageerde. Sommige van haar vrienden zouden dat wel hebben gedaan.

De screenshot die het Roemeense meisje aan de BBC toonde. Beeld rv

Gusa, die inmiddels in het Verenigd Koninkrijk aan de universiteit zit, is de dochter van een prominente Roemeense politicus en voelt zich in staat zich publiekelijk uit te spreken.

De broers Tate zitten momenteel 30 dagen vast in Roemenië terwijl de politie de beschuldigingen van verkrachting en mensenhandel onderzoekt, die beide mannen ontkennen.

In een online geplaatste video lijkt Andrew Tate anderen te instrueren hoe ze vrouwen op sociale media moeten benaderen. “In mijn ervaring, wat hen intrigeert [en] inspireert om te reageren [is]... ik vraag waar ze zijn”, zegt hij in de opname. “Soms zet ik er een compleet zinloze emoji bij: wat kersen, of een sinaasappel, of een aardbei.”

In de publiciteit voor zijn online cursussen, in het manipuleren en uitbuiten van vrouwen, verwoordt Andrew Tate zijn methode als volgt: “Een meisje ontmoeten, een paar afspraakjes maken, met haar naar bed gaan. Haar zo verliefd op me laten worden dat ze alles doet wat ik zeg, en haar dan op webcam krijgen zodat we samen rijk kunnen worden.”

De BBC kon met nog een tweede jonge vrouw praten, die de schuilnaam Gabriela gebruikt. Ze was 17 toen ze via sociale media werd benaderd door Andrew Tate’s broer Tristan.

Tate begon de conversatie met het bericht: “Je bent mooi”. “Ik wist dat hij dezelfde aanpak gebruikte bij andere meisjes”, vertelt Gabriela. “Hij begint het gesprek altijd met precies dezelfde zin: ‘Je bent mooi’.”

Een vriendin van haar kreeg volgens Gabriela precies dezelfde openingsboodschap van Tristan Tate.

Met dit bericht zou Tristan Tate zijn gesprek met 'Gabriela' begonnen zijn. Beeld rv

In zijn online video zegt Andrew Tate dat de zin “je bent mooi” niet slecht is als opening. Vervolgens schetst hij wat hij omschrijft als “een perfect voorbeeld” van een gesprek.

Nadat hij heeft vastgesteld waar de vrouw is, adviseert Tate mannen om te vragen: “Waarom zie ik je nooit? Waar verberg je je?”

“99 procent van hen zegt dat ze zich niet verstoppen”, zegt hij in de opname. Dat is ook exact wat er gebeurd lijkt te zijn in het gesprek met Gabriela. Uiteindelijk nodigde Tate haar uit in zijn auto, en voor een feestje, maar ze weigerde.

Screenshots van hun uitwisseling geven aan dat het gesprek abrupt eindigde nadat ze een video over hem op sociale media plaatste.

Niet illegaal

Er is niets illegaals aan dat de gebroeders Tate online contact opnemen met meisjes van 16 of 17 jaar, of hen uitnodigen. De getuigenissen van deze jonge vrouwen, samen met de opmerkingen van Andrew Tate online, suggereren wel een vooraf geplande methode voor het initiëren van contact.

De BBC kon de authenticiteit van de screenshots niet onafhankelijk verifiëren of vaststellen of de berichten door Andrew en Tristan Tate zelf of door iemand die namens hen werkt, zijn verzonden. De Britse omroep legde de beschuldigingen van de jonge vrouwen via hun advocaat aan de broers Tate voor en vroeg hen om een reactie.

Ondanks alle bekentenisvideo’s en commentaren op hun persoonlijke leven, blijven de beschuldigingen tegen hen voorlopig onbewezen.