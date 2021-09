Rode Kruis Vlaanderen waarschuwt voor ‘perfecte storm’: ‘De bloedvoorraad is alarmerend laag’

Hoe groot is de nood?

“We proberen altijd voldoende bloed in voorraad te hebben om alle ziekenhuizen voor één week te kunnen bevoorraden. Die voorraad is nu alarmerend laag. Er is vooral een tekort aan de bloedgroepen A-positief, A-negatief, O-positief en O-negatief. Die laatste is de universele bloedgroep die iedereen mag ontvangen ongeacht zijn eigen bloedgroep, dus dat is in het bijzonder zorgwekkend.

“Elk jaar hebben we nieuwe donoren nodig, omdat oude donoren afhaken en omdat de vraag naar bloed en plasma sowieso elk jaar stijgt. We hadden berekend dat we dit jaar 50.000 nieuwe donoren nodig hebben. Daarom zijn we in juni de campagne ‘Geef voor elkaar’ gestart. Dat heeft in juni 17.000 nieuwe donoren opgeleverd, en vandaag staat de teller op 27.000, ongeveer de helft van wat er nodig is. Het is nu alle hens aan dek om extra donoren te vinden.”

Waarom verloopt de zoektocht zo moeizaam?

“Elk jaar zien we een terugval in de vakantieperiode. Mensen gaan op vakantie en hebben andere dingen aan het hoofd. Daar spelen we telkens op in met een campagne. Dit jaar valt de gewoonlijke dip ook nog eens samen met versoepelde coronamaatregelen, waardoor bloed geven nog lager op het prioriteitenlijstje staat.

“Bovendien ronselen we donoren vaak op grote evenementen, die dit jaar niet konden doorgaan. En we merken dat de mensen die positief reageren minder vaak effectief een afspraak maken. Is dat omdat ze zich zorgen maken om de veiligheid? Dat zou onterecht zijn, want alle veiligheidsvoorschriften worden bij de bloedafname gerespecteerd.”

Er is niet alleen een lager aanbod, maar ook een hogere vraag?

“De gewone ziekenhuiszorg komt weer op gang, inclusief operaties die door de coronacrisis zijn uitgesteld. Dat betekent een bovengemiddeld hoge vraag naar bloed. Samen met de slabakkende donaties vormt dat een perfecte storm.’

Is er ook een tekort aan plasma?

Er is door de coronacrisis een wereldwijd tekort, omdat zo’n 70 procent van het plasma uit de Verenigde Staten komt, van donoren die daarvoor worden vergoed. Dat is door corona stilgevallen. Wij zijn behoorlijk zelfvoorzienend, al is een een tekort aan plasma een probleem dat altijd speelt en waar we continu aan werken. Maar het tekort aan bloeddonoren is momenteel nijpender, dus hebben we liever dat mensen bloed geven.

Wat als jullie niet voldoende donoren vinden?

We zijn vooruitziend en trekken tijdig aan de alarmbel omdat we ons niet goed voelen bij de huidige voorraden. Maar er is in België nog nooit een operatie niet doorgegaan omdat er een tekort aan bloed was. We gaan ervan uit dat het ook nu niet zo ver zal komen.

Het is wel zo dat slechts 3 procent van Vlamingen bloed geeft. Het is niet duidelijk hoe dat komt. Dat cijfer tot 4 procent opkrikken zou dat een wereld van verschil maken. Het is zeer eenvoudig: ga naar www.rodekruis.be, klik op ‘Geef bloed of plasma’, check de locaties en tijdstippen die jou het best uitkomen, en maak een afspraak.