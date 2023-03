Rode Duivels boeken historische 2-3-zege in Duitsland en starten met perfect rapport onder Tedesco

Het werd een historische zege van de Belgen, want de laatste Belgische overwinning tegen Duitsland dateerde van 1954. De laatste zege op Duitse bodem zelfs van 1910. Duitsland daarentegen was reeds dertien wedstrijden op rij ongeslagen in oefenduels.

Er stonden amper zes minuten op de klok toen de Belgen voor het eerst genadeloos toesloegen. Duitsland opteerde voor hoge pressing, waardoor er ruimte in de rug van het middenveld lag en dat is met Kevin De Bruyne als tegenstander om problemen vragen. De kersverse aanvoerder van de Duivels lanceerde bij een tegenaanval Yannick Carrasco, die ijskalm bleef, zijn tegenstander uitkapte en onhoudbaar voorbij Marc-André ter Stegen trapte. Het werd al snel de grote Kevin De Bruyne-show. Drie minuten na het openingsdoelpunt zette de City-middenvelder Romelu Lukaku alleen voor doel, waarna de Belgische topschutter aller tijden zijn 72e doelpunt in het nationale shirt tegen de netten prikte: 0-2 na 9 minuten, heel wat fans in het stadion van FC Keulen konden hun ogen niet geloven. Nog eens tien minuten later stond het ei zo na 0-3, toen Dodi Lukebakio bij een tegenaanval op een Duitse hoekschop met de bal aan de voet nagenoeg het hele veld mocht oversteken. Het puntertje van de uitblinker van vrijdag in Zweden ging echter nipt naast. Een kopbal van Lukaku strandde vervolgens op de deklat. Het was het beste Belgische voetbal in jaren. De 1.800 Belgische fans in Keulen werden getrakteerd op totaalvoetbal.

Op het halfuur moest Hansi Flick tactisch al bijsturen - dat kan Tedesco als een compliment beschouwen - en nadien kwam de Mannschaft, die eigenlijk zo niet meer genoemd mag worden, beter in de wedstrijd. Om de aansluitingstreffer te scoren hadden de Duitserse evenwel een gelukje nodig. Met de rust in zicht ging de bal immers op de stip na handspel van Lukaku. Niclas Füllkrug zette zich achter de bal en de Bundesliga-topschutter trapte Duitsland van op de stip weer in de wedstrijd. Het was de derde Duitse bal tussen de palen in de hele eerste helft.

Bij de rust bleef Jan Vertonghen in de kleedkamer voor Alexis Saelemaekers, waardoor de Milan-winger op de linksback terechtkwam en Arthur Theate en Wout Faes centraal achterin het duo vormden. Timothy Castagne mocht op rechts blijven. Voor de aanvallend ingestelde Saelemaekers was het een ongewone positie.

De gelijkmaker van Timo Werner werd even later wegens buitenspel afgekeurd. Het was wel duidelijk dat het een andere wedstrijd was geworden. De Duitse stormloop overleven, veel meer zat er niet in voor de Belgen in het openingskwartier van de tweede helft. Duitsland had het overwicht, maar dwong amper kansen af en bij de eerste tegenstoot maakten de Belgen het helemaal af. In een counter uit het boekje vond de ingevallen Leandro Trossard KDB voor doel, waarna de Belgische aanvoerder met links binnenduwde: 1-3. In het slot werd het nog bibberen na de 2-3 van Gnabry, maar verder kwam Duitsland niet meer.

Na de eerdere 0-3 zege van vrijdag in Zweden starten de Belgen zo met een perfect rapport onder Domenico Tedesco. De eerstvolgende afspraak voor de Rode Duivels volgt op zaterdag 17 juni, met een thuiswedstrijd in de EK-kwalificaties tegen Oostenrijk. Drie dagen later, op dinsdag 20 juni, sluiten ze het seizoen - niet voor het eerst - af met een verplaatsing naar Estland.