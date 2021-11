Rock Werchter heeft als eerste de stap gezet. En alles wijst erop: de festivalzomer wordt een pak duurder

Wie volgende zomer uit de bol wil gaan op de muziek van Imagine Dragons, Metallica, Pearl Jam of de Red Hot Chili Peppers, zal iets dieper in de buidel moeten tasten. Een weekendticket voor Rock Werchter wordt volgend jaar bijna 25 euro duurder. Per 1 december kost een weekendticket 266 euro in plaats van 243 euro. Een dagkaart kost 125 euro, ten opzichte van 110 euro. Voor de snelle beslissers: tot 1 december kunnen de tickets wel nog voor de oude prijs gekocht worden. Wie na die datum z’n tickets koopt, ziet een inflatieopstoot zijn kant uitkomen.

De organisatie achter het vierdaagse festival, dat plaatsvindt van 30 juni tot 3 juli, verwijst in haar ‘dienstmededeling’ naar de gestegen organisatiekosten. Woordvoerster Nele Bigaré duidt: “Net zoals jouw en mijn wekelijkse winkelkar duurder prijst, is dat ook het geval voor de winkelkar van het festival. De kosten voor crew, infrastructuur, energie en veiligheid stijgen snel.” Die meerkosten worden dus doorgerekend naar de consument. Dat dit geen populaire maatregel is beseffen ze bij de organisatie ook wel. “Toen wij afgelopen juni in verkoop gingen was er een stijgende trend, maar nu is deze wel echt doorgezet en zien wij ons genoodzaakt deze verhoging door te voeren.”

Opvallend: de ticketprijzen van TW Classic en Werchter Boutique blijven onveranderd. De overgangsperiode van enkele weken voor het optrekken van de ticketprijs wordt bewust gedaan, klinkt het. “Wij kiezen voor een open communicatie”, zegt Nele Bigaré. “En we voeren de prijsstijging ook pas binnen een maand door, de huidige prijzen blijven nog tot 30 november gelden.”

Het klopt in elk geval dat de inflatie de voorbije maanden is doorgeschoten. In oktober was deze gestegen tot 4,16 procent, het hoogste niveau sinds oktober 2008. Vooral de sterk gestegen energieprijzen zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar ook verschillende grondstoffen kenden een forse prijsstijging. Dat laat zich overal voelen, en nu dus ook op de festivalterreinen. “Het zou ons niet verbazen dat ook andere festivals bij de aankondiging van hun nieuwe ticketverkoop een prijsstijging doorvoeren. Zij worden immers met dezelfde hogere kosten geconfronteerd”, zegt Bigaré.

Gages

Alvast de Nederlandse broer van Rock Werchter, Pinkpop, zit in hetzelfde schuitje. De line-up van Rock Werchter komt vaak redelijk overeen met die van Pinkpop in Nederland. Op beide festivals staan volgend jaar Imagine Dragons, Metallica, Pearl Jam en Twenty One Pilots. Bij Pinkpop zullen de ticketprijzen ook lichtjes stijgen, zegt Niek Murray aan de telefoon. “Voor een dagticket komt er 10 euro bij, een weekendticket wordt 15 euro duurder”, aldus de organisator, die dezelfde redenering hanteert. “De kosten zijn inderdaad gestegen, dat gaat over leveranciers van catering, over energie, beveiliging tot promomateriaal.”

Ook de gages voor de artiesten zijn duurder geworden, al is dat moeilijker om te vergelijken, zegt Murray. “De uitkoopsom voor een artiest verschilt van land tot land, en de populariteit van de artiest in het betreffende land. Maar vaak zijn die bands op tournee met een eigen crew van techniekers. En ook zij zien hun kosten stijgen, dus ja, alles wel beschouwd wordt het allemaal wat duurder.”

Professor Tom Evens van de Gentse vakgroep communicatiewetenschappen en specialist in media en entertainment zegt niet verrast te zijn. Hij verwacht ook dat andere festivals snel zullen volgen. “Voor alle festivals geldt dezelfde basis van hogere energiefacturen. Ook artiesten hebben minder inkomsten gehaald door corona, dus gaan ze dat compenseren door hogere vergoedingen te vragen. Wat zich dan weer in duurdere tickets laat vertalen. Bovendien mag je niet vergeten dat veel festivals de voorbije twee zomers verlies hebben geleden.” Evens zegt dat hier de wet van Baumol speelt. Naarmate een sector meer personeelskosten kent en minder technologie, is het moeilijker de arbeidsproductiviteit te verhogen. De loonkosten lopen op, de opbrengst loopt navenant terug.

Kostprijs per dag

Bertrand Flamang, de organisator achter Gent Jazz Festival en Jazz Middelheim, bevestigt. Al zegt hij dat het voor elk festival verschillend is, wat vergelijken moeilijk maakt. “Onze prijzen variëren afhankelijk van het aanbod en de kostprijs per dag. Dat kan bijvoorbeeld de ene dag 39 euro zijn, terwijl voor een uitverkocht optreden van Sting de prijs richting 100 euro gaat. Wel zal vermoedelijk alles procentueel iets duurder worden. De prijzen in winkels, horeca of supermarkten zijn ook enkele procenten opgeslagen. Dat zal bij festivals niet anders zijn, meer is er niet aan de hand.”

Serge Platel, directeur van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen, zegt dat hij nog geen zicht heeft op het algemeen beleid. “Voor veel festivals is de prijszetting nu wellicht nog te vroeg.” Maar Bavo Vanden Broeck van Festival Dranouter legt het redelijk simpel uit. “Als je alles identiek hetzelfde doet als in 2019, dan is de kostprijs sowieso iets hoger in 2022.” Of Festival Dranouter bijgevolg ook zijn tickets wat duurder zal maken, wil Vanden Broeck nog niet gezegd hebben: “Wij hebben nog niet finaal beslist over de details voor de editie in 2022, dus ligt ook de prijs nog niet vast.”